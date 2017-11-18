Американский стартап претендует на лавры Tesla в мире электроскейтов 18.11.2017, 17:49

1,905

Cтартап собрал $500 тысяч c помощью краудфандинга.

Стартап Inboard Technology разрабатывает, по словам его основателей, лучшие электрические скейтборды. Ранее стартап собрал $500 тысяч краудфандингом. Теперь получил $8 млн в ходе инвестиционной кампании. Этих средств хватит, чтобы стать Tesla в мире электрических скейтбордов, передает свои намерения Inboard Technology, пишет hightech.fm.

Компания была основана в 2014 году двумя энтузиастами. Им обоим нравился скейтбординг и идея об электрической, быстрой и управляемой качественным софтом доске. С тех пор они прошли путь от любительских и нелепых образцов до того, что многие называют лучшим электробордом на рынке. Последняя модель называется M1 и без учета скидок продается за $1400.

Скейтборд имеет быстро заменяемые батареи, которые обеспечивают запас хода 11 км. Максимальная скорость — 35 км/ч. При этом он способен ехать в гору с уклоном до 18%. Доска полностью водонепроницаемая и имеет 4 режима езды, которые выбираются со смартфона. Важной особенностью является постоянно обновляемое ПО. Создатели говорят, что это позволяет улучшать различные показатели. Например, после последнего обновления производительность повысилась на 40%, говорят в компании.

В полученных $8 млн в компании не видят ничего неожиданного. Подобная техника, считают они, превращается из детской игрушки и гаджета для гиков в полноценное средство городского передвижения. Транспортные системы городов меняются, владеть машиной становится не только невыгодно, но и неудобно, поэтому будущее городов за электрическими велосипедами, досками и скутерами, говорят они. Компания приводит статистику, что больше половины поездок в США происходят на расстояние меньше 5 миль. Доска уже покрывает 7 миль на одной зарядке. Поэтому уже сейчас можно большое число людей пересадить из автомобилей на велосипеды и доски. И в будущем так и будет, уверены основатели Inboard Technology.

Недавно другие изобретатели добавили движущей силы обычной доске для серфинга. Там пока реализация менее экологичная, но также позволяет расслабиться и получать больше удовольствия от скорости, даже, когда нет волн. Британская компания Mako собрала серф со 100-кубовым реактивным двигателем, который обеспечивает скорость до 50 км/ч.