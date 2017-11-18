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Видеофакт: В Мозыре сгорел милицейский УАЗ

  • 18.11.2017, 20:16
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Фото: onliner.by

Причина возгорания на данный момент не известна.

Вечером в субботу многие жители Мозыря наблюдали, как горит милицейский автомобиль. Прохожие и жильцы окрестных домов снимали видео. Причина возгорания на данный момент не известна, пишет onliner.by.

Фото и видео появились в сообществе «ВКонтакте» «Хамство на дорогах Мозыря».

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

«Сгорел УАЗ милиции. В скорую грузили человека в гражданке с обгоревшими ногами», — сообщают очевидцы. В МЧС анонимную информацию о пострадавшем не подтвердили.

Люди отмечают, что УАЗ «Патриот» был новый, а восстановлению уже вряд ли подлежит.


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