Видеофакт: В Мозыре сгорел милицейский УАЗ 18.11.2017, 20:16

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Фото: onliner.by

Причина возгорания на данный момент не известна.

Вечером в субботу многие жители Мозыря наблюдали, как горит милицейский автомобиль. Прохожие и жильцы окрестных домов снимали видео. Причина возгорания на данный момент не известна, пишет onliner.by.

Фото и видео появились в сообществе «ВКонтакте» «Хамство на дорогах Мозыря».

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

«Сгорел УАЗ милиции. В скорую грузили человека в гражданке с обгоревшими ногами», — сообщают очевидцы. В МЧС анонимную информацию о пострадавшем не подтвердили.

Люди отмечают, что УАЗ «Патриот» был новый, а восстановлению уже вряд ли подлежит.