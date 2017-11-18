Житель Гродно об Украине: В шикарной пиццерии пообедали за $7 3 18.11.2017, 20:45

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Гродненец Александр вместе с семьей гостил в украинских Черновцах и поделился своими впечатлениями.

Вместо банкомата — валютчики

На Украину Александр вместе с семьёй отправился в начале ноября. Сначала гродненцы приехали в Брест, а оттуда на автобусе — до Ковеля, пишет vgr.by.

— Картина за окном изменилась сразу же после границы, когда мы увидели стихийный рынок и толпы людей, — рассказывает Александр. — Смуглые женщины с огромными баулами сели в наш автобус и ехали до Ковеля. Самое интересное началось, когда они достали таблички и начали собирать якобы на лечение детей. Цыганки просили даже белорусские деньги, хотя сами доставали пачки банкнот, чтобы рассчитаться с водителем.

В Ковеле на площади тоже был рынок, где продавали кур, яйца, масло и молоко. Гродненцы безуспешно искали банкомат, пока им не посоветовали обратиться к валютчикам. Карточкой в Ковеле заплатить оказалось трудно.

— Ощущение, будто попали назад в 90-е: валютчики на поясе носят сумки, набитые деньгами, и могут обменять любую валюту, — говорит Александр.

Машины покупают, но не растаможивают

В Ковеле удивил общепит: рядом с неказистыми кафе, в которые страшно даже зайти, стоит шикарная пиццерия, где вкусно кормят и можно недорого перекусить. По словам Александра, две пиццы, сок, чай и кофе обошлись в 190 гривен (около 14 рублей).

На улицах украинских городов часто увидишь автомобили с польскими или литовскими номерами. Для украинцев норма купить в Польше или Литве машину, пересечь на ней границу и не платить за растаможку. По местным законам, владельцу нужно в течение года лишь несколько раз выехать назад в Евросоюз.

В Ковеле гродненская семья села в поезд и поехала на юго-запад страны.

Черновцы, как и многие украинские города, впечатлили контрастами. Рядом с шикарными зданиями и особняками стояли ветхие деревянные «избушки». Город возвели ещё в начале XV века на шести холмах, и за свою историю Черновцы пережили австро-венгерскую, румынскую и советскую эпохи.

В советское время в Черновцах работал крупнейший завод «Гравитон», однако в 1990-х предприятие потерпело крах, и только сейчас промышленность снова набирает обороты. Здесь собирают проводку для автомобилей.

Торговля — основной вид занятости местных жителей. Калиновский — крупнейший из оптовых рынков Восточной Европы, его ежедневно посещает около 50 тысяч человек.

— Его называют «Калинки». Только одних предпринимателей на рынке около десяти тысяч, — описывает Александр. — Жители говорят, что им некогда заниматься политикой и выходить на демонстрации, пока есть возможность заработать на торговле.

За товаром ездят не только в соседние Румынию и Молдавию, но и в Турцию. Дорога на автобусе занимает около суток.

Оскорблять продавцов — себе дороже

На Калиновском можно найти всё, начиная от одежды и обуви и заканчивая самогонными аппаратами (на Украине самогоноварение не запрещено законом, если продукт предназначен для себя, а не на продажу).

— Если вы зашли в магазинчик или палатку, но вам не нравится товар, то лучше сразу уходите и не говорите продавцу ничего плохого, — советует гродненец. — Женщины за прилавком начнут проклинать клиента и ничего не продадут, даже если передумаешь и захочешь что-нибудь купить.

В Черновцах в старых домах во время ремонта находили ниши с клочьями волос и крестами на стенах — в юго-западной Украине очень развит оккультизм, вера в заговоры, сглазы и прочие предрассудки.

— Если в жизни у человека возникли проблемы, значит на него навели сглаз. Нужно сразу ехать в горы к местным колдунам мольфарам, — рассказывает Александр. — Эти белые маги снимут заклятие, и всё наладится.