Ученые раскрыли секрет долголетия американской общины амиши 4 18.11.2017, 21:42

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Представители обособленной протестантской общины живут дольше и стареют значительно медленнее.

Это происходит благодаря мутации в одном из генов, сообщили американские ученые, cообщает bbc.com.

Многие члены общины амишей - сторонников простой жизни в селе - имеют генную мутацию, которая замедляет процесс старения и продлевает их жизнь в среднем на 10 лет. К такому выводу пришли ученые из американского Северо-Западного университета (штат Иллинойс).

Эта редкая мутация в гене SERPINE1 защищает ее носителей от диабета 2 типа, риск развития которого повышается с возрастом.

Ученые надеются, что это открытие поможет больше узнать о том, как протекают процессы старения на клеточном уровне, и создать препараты, позволяющие продлить жизнь других людей.

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Полезная мутация

Обнаруженная у многих членов общины амишей генная мутация оказывает влияние на белок - ингибитор активатора плазминогена 1 (PAI-1), который ранее был известен прежде всего как один из факторов, обеспечивающих свертываемость крови.

Как выяснилось, у каждого четвертого представителя общины амишей мутация в гене SERPINE1 приводит к более низкому содержанию белка PAI-1 в крови. Ученые и раньше предполагали, что у PAI-1 есть и другие функции, помимо обеспечения свертываемости крови.

Кардиолог из Северо-Западного университета Дуглас Воган говорит, что "побочное" действие белка PAI-1 было выявлено в ходе эксперимента с мышами. Грызуны, в крови которых было больше белка PAI-1, старели и умирали от проблем с сердечно-сосудистой системой в довольно молодом возрасте. Тогда как мыши с более низким содержанием этого белка в крови жили дольше.

По словам ученого, эта зависимость справедлива и для человека. Люди, в крови которых наблюдается более высокий уровень PAI-1, чаще заболевают диабетом 2 типа, у них чаще бывают проблемы с обменом веществ, и они умирают в более молодом возрасте, как правило, от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ученые еще в 1991 году заметили, что многие члены общины амишей имеют низкий уровень содержания PAI-1 в крови. Два года назад исследователи из Северо-Западного университета решили выяснить, с чем это связано и к каким последствиям приводит. В исследовании участвовали 177 представителей общины амишей, живущих в сельской местности штата Индиана.

Все дело - в образе жизни?

Фото: Getty Images

Амиши - движение протестантов-последователей Якоба Аммана. Оно возникло в 1693 году в Швейцарии. Вероучение амишей основывается на строгом, почти буквальном, толковании Библии.

Жизнь амишей отличается простотой: в основном они живут в деревнях, занимаются сельским хозяйством, носят довольно простую одежду и отказываются от использования современных технологий.

Численность амишей составляет более 200 000 человек, по этническому происхождению это в основном эльзасцы - потомки примерно 200 основателей, эмигрировавших из Европы в Северную Америку в 17-начале 18 века. В настоящее время большинство амишей проживают в США и Канаде.

На протяжении многих поколений амиши вступают в брак только с единоверцами. Семьи амишей остаются многодетными, численность общины довольно быстро растет: при высокой рождаемости в общине очень низкая младенческая смертность.

По словам ученых, несмотря на довольно обособленный образ жизни амишей, работать с ними при проведении исследования было легко.

"Некоторые молодые люди, когда мы брали у них анализ крови, теряли сознание, так как многим из них никогда даже не делали уколов", - сказал Дуглас Воган газете New York Times.

"Эти люди живут так, как жили их предки в 18 веке, и почти не пользуются достижениями современной медицины. Но они были очень вежливы, предупредительны и приветливы", - отмечает ученый.

То, что удалось выяснить Вогану и его команде исследователей, поразило ученых.

Те амиши, у которых наблюдалась генная мутация, жили в среднем до 85 лет - то есть на 10 лет дольше, чем их товарищи по общине, не имеющие этой мутации. Также среди них не оказалось ни одного страдающего от диабета 2 типа. Тогда как среди амишей, не имеющих этой генной мутации, заболеваемость диабетом составила 7%.

Как выяснилось, у носителей генной мутации уровень инсулина был на 28% ниже, чем у их товарищей по общине, у которых не наблюдалось мутации в гене SERPINE1.

"Это впечатляющий показатель того, что эта генная мутация фактически защищает от возрастных изменений, происходящих с обменом веществ", - говорит Воган.

Также ученые выяснили, что теломеры (концевые участки хромосом) носителей генной мутации были в среднем на 10% длиннее, чем теломеры остальных амишей. Именно длина теломер и определяет биологический возраст человека: клетка перестает делиться в тот момент, когда длина хотя бы одной теломеры достигает предельно короткой величины.

Механизм действия белка PAI-1 на процессы старения пока не ясен, однако исследователи уверены, что можно говорить о прямой зависимости низкого уровня PAI-1 в крови и замедления процессов старения.

Что дальше

Фото: Getty Images

Исследователи уже работают над препаратом, который будет оказывать на организм действие, сходное с эффектом от работы мутировавшего гена. Как надеются ученые, их разработки помогут продлить людям жизнь и справиться с рядом заболеваний, в том числе сахарным диабетом и болезнью Альцгеймера.

Команда исследователей из Университета Тохоку (Япония) уже провела тесты препарата, который снижает уровень белка PAI-1. Воган и его команда также намерены добиваться разрешения на проведение в США тестов своего препарата, имеющего аналогичное действие.

Как отмечают ученые, они не ставят целью полностью "избавить" своих пациентов от белка PAI-1, поскольку он играет важную роль в процессе свертываемости крови. Полное отсутствие в крови белка PAI-1 приводит к заболеванию, похожему на гемофилию.

В прошлом году Воган и его коллеги представили исследование, в котором говорится, что представители общины амишей менее склонны к заболеванию астмой. По предположению ученых, все дело в том, что у амишей с детства формируется более устойчивая иммунная система. В дома амишей, которые живут в деревнях, вместе с пылью попадают различные микробы от животных - эти бактерии помогают детям выработать устойчивость к астме. Такой устойчивости к заболеванию астмой не наблюдается у городских жителей, выросших в "стерильных" условиях.