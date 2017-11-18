Порошенко предложил Дэвиду Линчу снять кино об украинских героях 18.11.2017, 21:54

Петр Порошенко

Президент Украины встретился с легендарным кинорежиссером.

Президент Украины Петр Порошенко предложил легендарному режиссеру Дэвиду Линчу обдумать возможность создания кино об украинских героях и тех событиях, которые сейчас происходят в Украине, пишет «Новое время».

Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства. Какой был ответ режиссера, не сказано.

Напомним, Порошенко встретился с Линчем 18 ноября в Киеве. Режиссер прибыл в Украину для открытия представительства благотворительного Фонда. Фонд Линча занимается трансцендентальной медитацией, помогает ветеранам войны, беженцам, жертвам домашнего насилия.

По словам Порошенко, идеи и методология, которую представляет Дэвид Линч, будут чрезвычайно важными для оказания помощи людям в преодолении стресса. Ведь страдают от этого не только военные, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, но и гражданские.