Менеджеры белорусских предприятий ожидают увеличения темпов роста цен 18.11.2017, 22:03

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Инфляционные ожидания в Беларуси усиливаются.

По данным Национального банка РБ, в октябре 2017 года, инфляционные ожидания менеджеров белорусских предприятий увеличились: баланс ответов менеджеров по поводу инфляции в ближайшие три месяца сложился в размере 29,3% в пользу ее роста против 27,6% в сентябре, пишет сайт select.by.

В октябре увеличились не только ожидания, но и темпы инфляции. По данным Национального статистического комитета потребительские цены за месяц выросли на 1,2% по сравнению с сентябрем. К этому, как сообщили в Нацбанке, привели два фактора.

Во-первых, увеличились административно регулируемые цены на услуги ЖКХ. В результате рассчитываемый Нацбанком прирост регулируемых цен и тарифов (в годовом выражении) в октябре увеличился до 8,6% с 6,3% в сентябре.

Во-вторых, значительно поднялись цены на плодоовощную продукцию. По данным Нацбанка, годовой прирост цен на нее в октябре достиг 18,4%. В сентябре он равнялся 13,1%. При этом наибольший вклад в рост данного параметра внесли огурцы, которые подорожали в годовом выражении на 47,5% (в сентябре рост цен на них равнялся 16,6%).

Рост цен на помидоры за год достиг 34,8% против 23,2% в сентябре, а сладкий перец подорожал на 37,8% (в сентябре было 12,3%).