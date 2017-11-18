Кортеж Мугабе покинул резиденцию под свист протестующих 4 18.11.2017, 22:28

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Местные жители говорят, что это словно второе освобождение из колониальной зависимости.

Кортеж президента Зимбабве Роберта Мугабе покинул столичную резиденцию. На выезде его освистала толпа, которая пришла прогонять лидера, правящего страной с 1980 года. На подходах к резиденции "Голубая крыша" собравшихся сдержали военные, которые настаивают на мирной передаче власти. Произойти это может уже завтра: источник Reuters сообщал о созыве партийных собраний по лишению руководящих постов Мугабе, а также его жены Грейс, пишет newsru.com.

Корреспондент агентства сообщил, что кортеж Мугабе выехал из резиденции около 19:00 по минскому времени. Он проехал сквозь толпу, люди в которой свистели. Самого Мугабе видно не было, и осталось неясным, действительно ли он покинул "Голубую крышу".

Днем его племянник Патрик Зувао из ЮАР заявил, что 93-летний правитель не собирается оставлять свой пост и что Роберт и его жена Грейс будут "бороться за то, что считают правильным" и не допустят переворота. Свое точное местонахождение он раскрыть отказался.

Насколько можно судить по онлайн-свидетельствам очевидцев, начавшиеся утром многотысячные демонстрации в столице Зимбабве Хараре проходят мирно. Люди приветствовали и обнимали военных и танцевали, ожидая ухода единственного правителя, которого страна знала с момента получения независимости в 1980 году. Многие шли по улицам пританцовывая. Часть протестующих пришла к зданию парламента, но там лишь фотографировались у входа.

Reuters сравнивает происходящее с отставкой многолетнего лидера Румынии Николае Чаушеску, а местные жители говорят, что это словно второе освобождение из колониальной зависимости.

Накануне все региональные комитеты правящей партии ЗАНУ-ПФ высказались на отставку Мугабе - формально своего руководителя. Наблюдатели предположили, что военное командование и партийное руководство нацелены на то, чтобы в ближайшие 48 часов решить вопрос об уходе президента со своего поста.

Вечером в субботу источники Reuters сообщили, что в воскресенье Роберт и Грейс Мугабе могут лишиться ключевых постов. Утром состоится заседание руководства ЗАНУ-ПФ, на котором будут прекращены полномочия Мугабе в качестве лидера партии. Вице-президентом партии назначат его оппонента, бывшего вице-президента Эммерсона Мнангагве. Жена Мугабе Грейс будет лишена постов в своей главной организации "Женская лига".

Мугабе в целом правит страной уже 37 лет подряд. Пост президента престарелый политик занимает 30 лет и собирался переизбраться на новый и последний, согласно конституции, срок. В этом случае Мугабе оставался бы у власти до 99 лет, что вполне соответствует его планам дожить до 100-летнего юбилея.