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Впервые в истории: Три команды претендуют на «золото» перед последним туром

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  • 18.11.2017, 22:40
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БАТЭ может распрощаться с золотыми медалями чемпионата Беларуси по футболу впервые за 11 лет.

Перед последним туром чемпионата Беларуси БАТЭ, «Шахтер» и минское «Динамо» претендуют на чемпионство.

Отметим, что впервые в истории чемпионата 3 команды претендуют на первое место перед последним туром, пишет «Трибуна».

Напомним, перед заключительным туром БАТЭ опережает «Шахтер» и минское «Динамо» на 2 очка. Для победы борисовчанам достаточно сыграть вничью на выезде с «Городеей».

Минское «Динамо» в последнем туре сыграет в гостях с «Витебском», «Шахтер» – в гостях с «Неманом».

БАТЭ может распрощаться с золотыми медалями чемпионата Беларуси по футболу впервые за 11 лет.


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