Победа: Взбунтовавшиеся работницы «Каштана» получат более $4 тысяч 8 19.11.2017, 8:15

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Фото: praca-by.info

Смена гомельской фабрики упаковки добилась от работодателя полного выполнения исковых требований.

17 октября суд Железнодорожного района Гомеля полностью удовлетворил исковые требования работниц «Каштана», вступивших в профсоюз РЭП всей сменой. Женщины требовали, чтобы наниматель признал, что нарушал технику безопасности и трудовые права; и в итоге уволил их не по истечении контракта, а по требованию работника. В последнем случае наниматель обязан выплатить уволенным по три среднемесячных оклада. Интересы членов профсоюза РЭП в суде представлял юрист профсоюза Леонид Судаленко, пишет praca-by.info.

Наниматель в суде занял твердую позицию: свои нарушения не признавал и, вместе с тем, винил в нарушениях своих работниц: якобы нарушение перестает быть таковым, если работник не обратился письменно к нанимателю с требованием исправить положение.

– С такой логикой можно дойти до самых абсурдных выводов, – прокомментировал позицию нанимателя Леонид Судаленко, – если начальник не платит зарплату, разве работник обязан писать докладные записки и жалобы в отдел кадров? А если не написал, то что, можно зарплату не платить?

Суд не только обязал нанимателя уволить работниц по ст. 41 Трудового кодекса с выплатой пособия и изменением записей в трудовых книжках, но пошел дальше и вынес частное определение Департаменту инспекции труда, который проверял предприятие после письма работниц: проверка, по мнению суда, прошла ненадлежаще и не выявила очевидных нарушений.

Фото: praca-by.info

– Перед началом заседания наниматель утверждал, что собирается подавать кассационную жалобу и никаких денег никому выплачивать не будет, – рассказал Леонид Судаленко, - но, к нашему удивлению, деньги, положенные по решению суда, появились у работниц на карточках в этот же день. На всех это больше четырех тысяч долларов. Сейчас все работницы уволены по их требованию, в связи с допущенными нанимателем нарушениями по ст. 41 Трудового кодекса.

На самом предприятии «Каштан» нет профсоюзных организаций: ни независимых, ни входящих в ФПБ. В профсоюз РЭП работницам «Каштана» посоветовал обратиться муж одной из работавших там девушек, Сергей. Он узнал про РЭП из интернета во время протестов против декрета о «тунеядцах» и следил за его деятельностью:

– Раньше я состоял в профсоюзах, но об их существовании напоминали только отчисления в расчетном листке.

Сергей, вслед за женой и ее коллегами, тоже вступил в профсоюз РЭП.