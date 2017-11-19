Военные могут прийти за «жирным котом» из Дроздов 37 19.11.2017, 8:25

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Но лучше, если власть в стране мирно поменяет народ.

Одним из главных международных событий недели стало отстранение от власти правителя Зимбабве Роберта Мугабе. Военные африканской страны назвали свою операцию «бескровной коррекцией».

Какие выводы можно сделать после падения диктатуры в Зимбабве? Есть ли какие-то параллели между событиями в этой стране и происходящим в Беларуси?

На этот и другие вопросы Charter97.org отвечает известный белорусский режиссер Юрий Хащеватский.

- Военные отстранили от власти Мугабе – старейшего диктатора в мире. Есть ли в свержении диктатора-долгожителя какой-то символ, какой-то знак для Беларуси?

- Знак в этих событиях для белорусов, безусловно, есть. Давайте проанализируем: военные сместили диктатора. Насколько я знаю, в сегодняшнем Зимбабве очень велико политическое и экономическое влияние Китая. И те, кто смещал мерзкого диктатора Мугабе, накануне «бескровной коррекции» ездили в Китай. И судя по тому, как все это происходило, получили в Китае полное одобрение.

В итоге диктатор, который правил страной 37 лет, пал в считанные часы. Почему? Потому что этот человек правил, опираясь на силу тех же военных, а не на народное признание и законы.

В этом смысле я вижу несколько интересных моментов. Во-первых, времена диктатур так или иначе начинают уходить. Потому что любая диктатура обладает одним главным свойством: ей нужен бедный, нищенствующий народ, который целиком оказывается под ее игом. И в таком состоянии диктаторы и стараются удержать общество. В итоге они не могут по-настоящему рассчитывать на поддержку людей и становятся заложниками своей политики.

Напрашивается и второй вывод, напрямую связанный с ситуацией в Беларуси. Дело в том, что у нас по соседству тоже есть страна, в которую белорусские военные могут поехать посоветоваться – перед тем, как снять нашего диктатора. И мы хорошо знаем, что это за страна и что там вполне могут дать «добро». И никто в Беларуси не станет защищать человека, который выжимает из населения последние соки, чтобы построить себе очередную резиденцию или с шиком отдохнуть в Арабских Эмиратах, чтобы летать на своем роскошном «Боинге» и при этом орать про «жирных котов», которые получают по две тысячи рублей в месяц в банках.

Но на самом деле в Беларуси, как и в Зимбабве, существует только один «жирный кот», который тоже себя назначил диктатором. Этот «жирный кот» из Дроздов сегодня опирается только на силовые структуры, и мы все видим, как эти структуры в случае, когда им выгодно, диктатора снимают. Сейчас такой сценарий – очень распространенное явление и так оно и может в самом деле случиться.

Что же касается белорусского народа, то понятно, что никто поддерживать нынешнюю власть в случае чего не будет. И те идиотские измышления о том, что «Лукашенко гарант суверенитета» - обман, который может дорого обойтись для поверивших в него. Единственно правильный вывод, который мы сегодня можем сделать для граждан Беларуси – это то, что решать судьбу своей страны мы должны сами. Начать бороться за себя и за свою страну – вот чего требует от нас современность. А не ждать того, как освобождение от диктатуры придет по сценарию Зимбабве.

- Лукашенко всегда волновала судьба авторитарных правителей. Когда-то он пригласил в Минск свергнутого Курманбека Бакиева. Как вы думаете, Лукашенко сильно напуган?

- Да он давно напуган! Лукашенко напуган с самых первых дней нахождения у власти. Он очень боится потерять власть, а с течением времени, видя, как ее теряют его друзья и коллеги, он делает для себя выводы.

Только выводы Лукашенко делает односторонние: увеличивает силовые структуры и расширяет их полномочия. На их содержание уходит все большая и большая часть бюджетного пирога. «Силовики» и спецслужбы стоят уже больше, чем образование и медицина вместе взятые.

Но на самом деле все это тщетно. Для укрепления власти необходимо делать совершенно другое: нужно заботиться о том, чтобы люди твою власть любили и уважали, а не боялись.

Устоит только та власть, которую поддерживает народ. А наш народ Лукашенко ненавидит, и мы это хорошо знаем. Поэтому любые начиная диктатора сейчас ни е чему не приводят, что бы он ни делал – становится только хуже.

Понятно, что Лукашенко сейчас очень боится. Он видит перед собой судьбу Каддафи, Чаушеску, Мугабе и других диктаторов. Я бы не хотел оказаться на его месте.

- Весной 2001 года, после ареста Милошевича, белорусы выходили на улицы с лозунгом «Слободан готов – Саша будь готов», подчеркивая, что именно акции протеста приведут к переменам в Беларуси. Что нужно делать для того, чтобы судьба нашей страны зависела от народа, а не от инструкций, полученных военными у соседей?

- У нас есть для этого силы и возможности, поверьте. Люди просто должны научиться поддерживать друг друга. Солидарность должна стать частью повседневной культуры белорусов.

Посмотрите: были потрясающие по своей силе акции протеста предпринимателей, были марши студентов в центре Минска, все чаще возникают стихийные бунты на предприятиях. Но для успеха не хватает одного – чтобы все поддержали каждое из выступлений. Научиться быть вместе перед лицом проблем - это сейчас самое важное.

Я вижу, что подрастающая молодежь ориентируется не на то, чему учит официальная пропаганда, а на стандарты свободного мира. Молодые люди в Беларуси уже по-другому понимают задачи взаимопомощи и солидарности, по-другому берутся за дело. С белорусской молодежью у меня связаны серьезные надежды на перемены.

Но не надо думать, что кто-то принесет нам золотой волшебный ключик и откроет потайную дверцу в светлое будущее. Такого ключика просто нет. Каждому надо начать менять себя и научиться быть солидарным, учиться поддерживать друг друга и бороться за себя и страну всем вместе.