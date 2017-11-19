«Здесь нет групп, каждый студент сам составляет расписание» 2 19.11.2017, 8:41

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Фото: onliner.by

Как белоруски учатся в Южной Корее.

Еще в школе 19-летние могилевчанки Аня и Вика мечтали попасть в Южную Корею. Девушки фанатели от корейских групп, смотрели все блоги о жизни в этой стране и представляли, как попадут туда. В нынешнем году мечта студенток БГУ сбылась: летом они отправились учиться в университет иностранных языков Хангук, что в пригороде Сеула, пишет onliner.by.

Фото: onliner.by

«Выбор специальности для нас был очевиден. Хотелось изучать восточный язык, но не китайский, а какой-нибудь дальневосточный, — говорят подруги. — Еще в школе мы увлеклись Южной Кореей, засматривали дорамы (корейские сериалы)». В итоге подруги одновременно поступили на факультет международных отношений БГУ как раз на «корейскую» специальность. А в этом году обе девушки полетели по студенческому обмену в Южную Корею.

Фото: onliner.by

Готовиться к поступлению в университет корейцы начинают с самого начала старшей школы (начальная школа здесь длится 6 лет, средняя и старшая — по 3 года. — Прим.). Фактически это равно нашему девятому классу. Обычный день ученика старшей школы состоит из посещения занятий, дополнительного обучения в так называемых хагвонах и ночной зубрежки дома. В год поступления для ученика спать по три часа в сутки считается нормой, так как поступление в топовый университет страны — цель каждого корейца.

Фото: onliner.by

Самые престижные университеты Южной Кореи — Сеульский национальный, Енсе и Коре. Здесь огромная конкуренция, так как учеба в них фактически обеспечивает хорошую карьеру в будущем. Мы же учимся в частном университете иностранных языков Хангук, поэтому речь пойдет о нем. Он считается одним из лучших университетов страны, который готовит профессиональных переводчиков.

Здесь нет групп, каждый студент сам составляет расписание

Корейский учебный год, как и у нас, разделен на два семестра. Отличие состоит лишь в том, что первый семестр начинается не 1 сентября, а 1 марта и длится примерно до середины июня, потом каникулы до 1 сентября. Во втором семестре студенты учатся около трех с половиной месяцев — до рождества в декабре, а дальше снова каникулы.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Расписание занятий и сами занятия здесь совершенно не похожи на наши. Нет обязательного плана обучения, как в наших университетах, где студент должен прослушать определенное количество утвержденных предметов. Каждый студент перед началом семестра сам составляет свое расписание, набирая определенное количество «кредитов», чтобы перейти на следующий курс. Время занятий он также выбирает удобное для себя. Поэтому корейцы не учатся привычными для нас группами: поскольку каждый составляет свое расписание, то посещает пары с совершенно разными людьми с разных факультетов и курсов.

Все было бы идеально, если бы не одно «но». Составление расписания является огромным стрессом для каждого студента. Сложности возникают как при выборе предметов, так и при их регистрации. У каждого факультета есть определенный список обязательных предметов по специальности студента, которые он должен прослушать за 4 года учебы. К ним добавляется список общеобразовательных предметов, которые слушают все. Поэтому перед составлением расписания нужно все изучить и распределить.

К тому же в день регистрации лекций начинается ад. Все идут в компьютерные клубы, ставят таймер и ждут, пока настанет время регистрации. Потому что если ты не успеешь зарегистрироваться на нужный тебе курс, то придется выбирать другой на замену. А он может быть неинтересен или совершенно неудобен по времени.

Два опоздания на занятия равняются одному прогулу

Фото: onliner.by

Пройдя все испытания с регистрацией на курсы, студент сталкивается с другой проблемой — системой оценивания. Их в корейском образовании две. Первая — относительная. Это система, где студенты оцениваются друг относительно друга. Согласно ей, только 20% студентов могут получить отметку A, 30% — отметку B, оставшиеся 50% студентов получают C и ниже. Проценты варьируются в зависимости от предмета, но суть не меняется. Таким образом, даже если ты набрал количество баллов, необходимое для отметки A, но 20% студентов имеют балл выше, то тебе поставят отметку B.

В наших же университетах практикуется другая система, где если ты набрал, предположим, 86 баллов из 100, что соответствует отметке B, то ты и получишь отметку B.

Еще одним интересным моментом в корейском образовании является посещаемость уроков. Здесь от количества пропусков зависит то, какую отметку ты получишь. Так, например, если количество пропусков больше разрешенного, студент получает отметку F и ему приходится заново слушать курс. Так же и с опозданиями: два опоздания приравниваются к одному прогулу.

Экзамены дважды в семестр, билетов нет

Фото: onliner.by

Отличается и само преподавание в Корее. Преподаватели очень тщательно разжевывают материал и очень четко формулируют задачи, с которыми впоследствии нужно будет справиться студентам. (Возможно, из-за хороших зарплат, но это не точно.) Однако и относятся они ко всему довольно серьезно: никаких исключений, не успел — твои проблемы, пропуски «по справкам» — все те же пропуски.

Может сложиться впечатление, что из-за такого серьезного отношения у бедных корейских студентов не остается времени на студенческую жизнь. Как бы не так. Каждый вечер практически все бары, которые находятся близ студенческого городка, стабильно набиты битком. Честно, для нас до сих пор остается загадкой, как после очередного веселого вечера корейские студенты встают на пары.

Однако не всегда в барах шумно и много людей. Дважды в семестр наступает полное затишье: это неделя до экзаменов.

Фото: onliner.by

В корейской системе высшего образования экзамены происходят дважды в семестр: в середине октября (серединные) и в декабре (финальные). В это время студенты активно штурмуют библиотеки, учебные помещения, кофейни и всевозможные тихие места. В этом, безусловно, можно узнать белорусских студентов: все в последний момент. И снова, если сравнивать, корейские экзамены отличаются от белорусских. Здесь вы не встретите «билетную» систему. В большинстве своем это либо тесты, либо эссе (в зависимости от предмета).

Еще одно важное отличие — это продолжительность обучения. Для корейских студентов она может варьироваться от 3,5 до 6 лет. Почему? Дело в том, что за все свое обучение ты должен сдать определенное количество «кредитов» (один предмет равняется двум «кредитам»). Для сдачи «кредитов» ты можешь брать дополнительные семестры и увеличивать сроки обучения.

Фото: onliner.by

Кстати, другой один интересный факт: корейцы учатся меньше наших студентов — всего 8 месяцев. А средняя общая продолжительность обучения составляет 3,5—4 года.

Кухни в общежитии нет: запрещено по пожарной безопасности

Общежитие приятно удивило. Не секрет, что, если в Восточной Азии речь идет о жилплощади, надо готовиться к проживанию в «коробке». Однако корейцы грамотно подходят к использованию пространства. В комнатах проживает по два человека. Здесь сразу же есть маленький холодильник, два шкафа, два учебных стола с книжными полками, два стула, туалет, душ, кондиционер. Может показаться, что места все же маловато, однако большое окно и светлая мебель делают комнату уютной и просторной.

Еще одна важная отличительная особенность, которая встречается не во всех университетах (но в нашем она есть), — разделение общежитий: мальчики — в одном здании, девочки — в другом.

Интересно, что кухонь в общежитиях нет (по технике пожарной безопасности), так что готовить самостоятельно студенты не могут. А банальную лапшу можно заварить и водой из бойлера, который, как и микроволновка, находится на каждом этаже. Студентов выручают столовые.

На территории кампуса их несколько: в учебных корпусах и около общежития. Цены на еду в столовой всегда одни и те же — $3,5 за обед. Как правило, в него входят суп, рис, различные закуски к рису (овощи или мясо). Острой еды здесь очень много. Можно узнать, что сегодня дают в той или иной столовой. Сделать это очень просто, так как меню известно заранее: его вывешивают около столовой или же особо ленивые могут скачать приложение университета и найти меню там.

Некоторые предпочитают питаться за пределами кампуса. Зачастую это пицца, курица, иногда фастфуд. Ценники в таких заведениях варьируются от $5 до $30 (все, естественно, зависит от величины порции и непосредственно от того, что вы закажете). Навскидку сытный обед обойдется вам в $6.

Фото: onliner.by

Интересный факт: сами корейцы зачастую говорят, что это дороговато, мол, даже в Сеуле можно поесть дешевле. Видимо, из-за того, что все эти кафе находятся рядом со студенческим кампусом. Это и позволяет им поднимать ценники.

Нет бюджетных мест, зато есть гранты даже для иностранцев

Итак, самое интересное: сколько это все стоит? Система стипендий в Корее отличается от нашей. Бюджетных мест здесь нет, но есть различные гранты и стипендии, на которые можно выйти при высокой успеваемости или же за особые заслуги.

К слову, есть довольно интересный вариант для иностранцев. Это грант на бесплатное обучение и стипендию для внуков ветеранов гражданской войны в Корее 1950—1953 годов. Поясним. Внукам иностранных солдат, принимавших участие в этой войне, правительство Южной Кореи полностью покрывает обучение и выплачивает ежемесячную стипендию на получение образования в университете. Насколько распространена такая система в остальных университетах, мы не знаем, но в нашем она есть. Все, что требуется от таких стипендиатов, — это освоить корейский язык до третьего уровня из шести и после этого начать обучение.

Безусловно, от статуса университета зависит и плата за обучение. Так, например, в нашем университете студенты за один семестр платят около $4 тыс., в год это $8 тыс., за общежитие также приходится платить около $1,2 тыс. Но что интересно, на каникулах за отопление платить не приходится, поэтому сумма снижается до $1 тыс.

Как видите сами, обучение здесь — удовольствие не из дешевых. Именно поэтому среди корейцев распространены перерывы (нечто наподобие наших академических отпусков), во время которых они зарабатывают. А вот кредиты на обучение не очень распространены.

Самая популярные специальности в Корее — это бизнес-направления (возможно, из-за открывающихся перспектив работать в крупных корпорациях и хорошо зарабатывать). Конечно, это не значит, что инженерия и компьютерные технологии здесь не пользуются популярностью. Однако поступить на такие специальности здесь довольно непросто, и многие выбирают идти по пути наименьшего сопротивления.

А вот со специальностью «Педагогика» дела здесь обстоят куда лучше. В учителя может пойти далеко не каждый, и профессия эта не только почетная, но еще и хорошо оплачиваемая. И это, безусловно, плюс.

Подходят, просят сфотографироваться и говорят: «Ах, какая у вас кожа!»

Самые большие сложности здесь — это финансы. Все в разы дороже, чем в Беларуси, поэтому приходится сильно экономить. С подработками сложно: по студенческой визе работать нельзя, а нелегально брать студентов-иностранцев опасно, можно легко выдать себя.

В целом же Южная Корея — это совершенно другой мир. Наш университет находится в пригороде Сеула, здесь спокойный и тихий семейный район. Туристы бывают тут редко, поэтому к иностранцам здесь относятся настороженно. Первое время дети побаивались нас и переходили на другую сторону дороги. В Сеуле такого нет, там к иностранцам привыкли. Но все равно иногда просят сфотографироваться. А кореянки — даже невероятно красивые — только мечтательно вздыхают: «Ах, какая у вас белая кожа!»