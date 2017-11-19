13 советов как уличить строительную компанию в мошенничестве 1 19.11.2017, 9:02

4,245

Белоруска поделилась личным опытом.

О своем горе-ремонте Ольга недавно рассказала белорусскому порталу dom-expert.by.

История классическая: не разобралась в теме, доверилась не тем людям, ремонт квартиры сделали некачественно, потеряла время и деньги. Но то был «крик души», констатация неприятных для нее фактов и показательный случай для всех. Однако прошло время, заказчица дала «устаканиться» эмоциям, и проанализировала все свои ошибки, допущенные на этапе выбора и работы с подрядчиком. Ниже по тексту — ее личная «чертова дюжина» советов о том, на что стоит обратить внимание при организации своего первого ремонта:

«Доверяйте прямым рекомендациям людей, желательно — хорошим знакомым и публичным персонам. Но проверяйте.

Не зная, где искать тех самых «недорогих и исполнительных» работников, я «кинула клич» в Facebook. На призыв откликнулись надежные, располагающие к доверию люди. Когда несколько раз прозвучало одно и то же название, я решила — вот она, компания моей мечты, которая превратит небольшую «однушку» в комфортное место для жизни. Уже сейчас, задним числом анализируя допущенные ошибки, я понимаю, что это был первый шажок в неверном направлении.

Проверяйте личные профили людей, представляющих компанию. (Впрочем, это не поможет).

Все знают, что пустые, едва заполненные профили в соцсетях — один из наиболее явных признаков мошенников. Более частный случай — несоответствие содержания профиля позиционированию. Скажем, если у человека вся лента пестрит фотографиями и видео с выступлений в ночных клубах, вряд ли стоит доверять ему как строителю. Мне «повезло»: у ребят были «живые», заполненные личные страницы, почти всё — по делу, без подозрительных «реверансов в сторону». Поверила.

Доверяйте впечатлению, которое создают люди при первой встрече. (Впрочем, это также не поможет).

Не все верят в интуицию, но многие привыкли на нее полагаться. Я — в том числе. Представители строительной компании при первой встрече создали отличное впечатление: уверенные в себе профессионалы, говорят по делу, денег не выманивают, и т.д. Убедившись в том, что в компании работают нормальные, адекватные люди, моя вера в успешное завершение ремонта укрепилась.

Составляйте четкое технико-экономическое задание (ТЭЗ), прописывайте в нем все как можно подробнее.

У меня ТЭЗ не было — только дизайн-проект, на основании которого я и предложила компании просчитать объемы работ и материалов, стоимость ремонта. Уже сейчас понимаю, что для точного подсчета всех нюансов дизайн-проекта было недостаточно, многие вещи «остались за кадром», и незаметно удорожили ремонт.

Обращайте внимание на заявленные цены, требуйте их соблюдения.

Вариантов посчитать «по-своему» у строительной компании может быть несколько, приведу в пример свой случай. Когда я начинала работать с компанией, цены на их сайте были указаны в рублях РБ. Цены же за работу — выставлялись в долларах. При пересчете в национальную валюту получились совсем другие цифры. Так, 16 рублей за квадратный метр (стоимость укладки плитки согласно сайту компании) превратились в 14 у.е. без учета узоров и подрезки.

Проверяйте исполнителей, выполняющих работы. Кто эти люди?

При проверке выяснилось, что у компании, которая вызвалась сделать мне ремонт, не было своего штата. Они выступали посредниками, нанимали более дешевую рабочую силу и «контролировали» выполнение работ, забирая себе немалый процент. Чтобы прояснить этот момент, мне оказалось достаточно поговорить с исполнителями. В случае отказа — требуйте предъявить трудовые документы (тот же заказ-наряд), это ваше право.

Разберитесь в характере работ до начала их выполнения. Это позволит вам контролировать качество работ без привлечения стороннего эксперта.

И отдельно — совет для девушек: потратьте лишнюю копейку на ремонт квартиры и заручитесь поддержкой знающего помощника. Я этого не сделала, и, как результат — исполнители допустили множественные ошибки, нарушили техпроцессы производства отдельных видов работ. Например — уложили проводку на потолке по диагонали, создали конструкцию из гипсокартона с отклонением перегородки от прямого угла на 4 см, и т.д.

Когда количество замеченных «косяков» перевалило за критическую отметку — пришлось приглашать стороннего эксперта для выявления и классификации ошибок. В общей сложности у меня их насчитали больше 40. А всего этого можно было избежать, если бы с самого начала я придерживалась тех советов, которые озвучила выше. Надеюсь, кого-то они уберегут от аналогичных промахов.

Вывод: Больше смелости (и наглости) в работе с подрядчиками. Не бойтесь задавать глупые вопросы. Конечно, ни один из вышеперечисленных пунктов на 100% не убережет вас от нерадивых исполнителей и некачественной работы. Но так, по крайней мере, подрядчики будут видеть, что вы держите «руку на пульсе» и не станут позволять себе лишнего. Как будет выглядеть мой следующий ремонт квартиры? Только трижды проверенная бригада и нанятый «технадзор».