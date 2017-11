Денис Казакевич: Свободу украинскому журналисту 1 19.11.2017, 9:15

Денис Казакевич

Европейские политики должны обратить внимание на происходящее в Беларуси.

Об этом написал в «Фейсбуке» общественный активист Денис Казакевич:

- Новости из современной Беларуси все больше напоминают новости из СССР тридцатых годов. Украинский журналист Павел Шаройко уже две недели содержится в печально известной тюрьме КГБ «Американке» по подозрению «в шпионаже». Об этом стало известно только два дня назад.

Предлагаю так и написать на «Твиттер» европейским политикам, которые имеют дело с Беларусью. Давайте поддержим Павла!

Вот образцы твитов

@JosephDaul BBC reports from #Belarus'2017 (not from USSR'30s): Ukrainian journalist Pavel Sharoiko is held in the notorious KGB prison on suspicion of spying http://www.bbc.com/ukrainian/news-42023329

@JHahnEU BBC reports from #Belarus'2017 (not from USSR'30s): Ukrainian journalist Pavel Sharoiko is held in the notorious KGB prison on suspicion of spying http://www.bbc.com/ukrainian/news-42023329

@sigmargabriel BBC reports from #Belarus'2017 (not from USSR'30s): Ukrainian journalist Pavel Sharoiko is held in the notorious KGB prison on suspicion of spying http://www.bbc.com/ukrainian/news-42023329

@BZdrojewski Ukrainian journalist Pavel Sharoiko is held in the notorious KGB prison on suspicion of spying

Any reaction from the chair on the relations with #Belarus?

http://www.bbc.com/ukrainian/news-42023329

PS. Джозеф Доль (@JosephDaul) -- председатель Европейской Народной партии, пообещал ввести санкции «если репрессии будут продолжены»; Йоханесс Хан (@JHahnEU) -- еврокомиссар, который 27 октября встречался с премьер-министром Беларуси; Зигмар Габриэль (@sigmargabriel) -- министр иностранных дел Германии, способствовал освобождению политзаключенных в 2015 году; Богдан Здроевский (@BZdrojewski) -- глава делегации Европарламента по связям с Беларусью.