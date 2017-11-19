Путин решил пожертвовать Медведевым? 6 19.11.2017, 9:49

8,935

Встреча правителя РФ с Кудриным стала «маячком».

После заявления председателя «Центра стратегических разработок» и бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина о дефиците средств на выплату пенсий с ним провел личную встречу президент РФ Владимир Путин. Как изложено в официальных источниках, Кудрин доложил главе государства о подготовке стратегии социально-экономического развития России до 2024 года. По мнению экспертов, это весьма важный сигнал для будущей конфигурации российской власти, пишет mk.ru.

Аналогичная программа есть у советника президента РФ Сергея Глазьева и бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Как полагают опрошенные нами эксперты, все три экономиста, заявляя о своих программах, метят на должность будущего премьер-министра. Правда, у Кудрина существуют все основания считаться фаворитом.

Николай Вардуль, независимый эксперт, так прокомментировал ситуацию: «Слова Кудрина о нехватке денег у властей на выплаты пенсий совершенно верны. Он не заявил ничего сверхъестественного. Вряд ли встреча Путина и Кудрина была посвящена этому вопросу. Скорее всего, этот диалог был посвящен стратегии выбора экономической системы после президентских выборов в 2018 году. Эта тема напрасно забыта. Кудрин уже давно понял, что далеко не все его предложения будут реализованы.

В частности, Кудрин предложил повысить планку отсечения прогнозной стоимости нефти с $40 до $45 за баррель в бюджетном правиле. Это означает, что Кудрин предлагает увеличить расходы бюджета. Также он говорит, что необходимо увеличить расходование средств в инфраструктурные проекты.

В свою очередь, Титов настаивает на вложении средств на крупные проекты, которые послужат стимулом для развития всей экономики в целом. Кудрин утверждает, что Минфин занял очень жесткую позицию относительно расходов бюджета. Кудрин полагает, что деньги необходимо вкладывать в реальную, действующую экономику, а не держать их на вкладах (в том числе, в американских долговых бумагах — «МК»).

Визит Кудрина на «самый вверх» может означать, что импульс к преломлению этой ситуации уже намечен. Вся эта игра нацелена на то, чтобы Путин приобрел к предстоящим выборам реальную экономическую программу развития России.

Только Путин не будет раскрывать карты до последнего момента. Впрочем, в сознании президента выбор (в пользу Кудрина — «МК») уже давно был сделан. Это произошло в тот момент, когда был продлен срок действия полномочий главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

В принципе, Кудрин говорит о правильных вещах. Сейчас бюджетное правило предполагает распределение доходов от экспорта нефти по цене свыше $40 за баррель в резервные фонды. Кудрин говорит, что такое правило должно действовать при стоимости барреля в $45. Тогда деньги будут поступать в реальную экономику, а не храниться на балансе государства.

Однако смена президента страны предполагает смену правительственного блока. Кого назначит президент, тот и будет выполнять задачи, поставленные правительством. Кудрин в кресле будущего премьер-министра может неплохо себя зарекомендовать. Помимо прочего, он уверен в необходимости отмены обоюдных санкций, как со стороны России, так и со стороны Запада. Необходимо выходить из мясорубки взаимных санкций. Кудрин об этом говорит прямо, поэтому его слышат на Западе. Правда, на Западе никому из наших политиков не верят, в связи с этим его эскапады могут быть не услышаны».

Доктор экономических наук Игорь Николаев высказался следующим образом: «Преждевременно говорить о том, что Путин уже выбрал нового премьера. Ставка на Кудрина вызывает достаточно мощное неприятие со стороны бизнеса и государственных деятелей. Путину необходима определенная программа, которую придется реализовывать в ближайшие годы.

Кудрин настаивает на реформах. Однако это не означает, что они будут выполнены. Такая система должна была появиться весной этого года, однако мы ее не наблюдаем.

Заявление Кудрина о пенсиях сразу опровергли несколько государственных ведомств, поэтому встреча Путина с Кудриным может носить не программный, а превентивный характер. Сейчас обсуждается увеличение пенсионного возраста и пенсионного стажа. Претворять в жизнь эти программы необходимо будет..