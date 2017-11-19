Рубль вступил в полосу шторма 6 19.11.2017, 10:09

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Фото: tut.by

На следующей неделе возможны значительные колебания курсов валют на торгах.

Возможны резкие колебания курсов валют, но по итогам недели курс доллара на БВФБ, скорее всего, практически не изменится. В понедельник при открытии торгов возможно снижение курса доллара на доли процента, пишет экономист Владимир Тарасов для belrynok.by.

На прошедшей неделе средневзвешенный курс доллара США по отношению к белорусскому рублю на БВФБ вырос на 0,6% (до 2,005 BYN/USD 17 ноября), что оказалось немного выше ожидаемого прироста в 0,5%.

Однако средневзвешенный курс евро вырос в намного большей степени, чем ожидалось: на 2%, достигнув 17 ноября 2,3648 BYN/EUR.

Средневзвешенный курс российского рубля, как и ожидалось, ослабел по отношению к доллару и евро, что привело к его снижению на БВФБ на 0,01% — до 3,3615 BYN/100RUB.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля также увеличилась примерно в соответствие с ожиданиями: на 0,6%.

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

При этом среднедневной объем сделок с иностранными валютами на БВФБ опустился до 52,9 млн. BYN с 57,3 млн. BYN на предыдущей неделе. Таким образом, предложение валюты на бирже снизилось.

В то же время, появляются признаки возникновения дефицита рублевой ликвидности у банков: на прошедшей неделе спрос на рублевые облигации Нацбанка со сроком обращения, равным 7 дням, снова снизился. На аукционе 15 ноября спрос равнялся всего 115,88 млн. BYN, и Нацбанк практически полностью удовлетворил его, реализовав облигации на 115,85 млн. BYN. Нацбанк даже снизил средневзвешенную ставку при размещении до 8,9422% годовых с 8,9683% на предыдущем аукционе 8 ноября. Спрос на облигации на нем составлял 1.383,22 млн. BYN, а фактический объем размещения достиг 1.291,01 млн. BYN.

Правда, 15 ноября Нацбанк разместил и облигации, со сроком обращения, равным 28 дням, на 593,9 млн. BYN при спросе 603,94 млн. BYN. Средневзвешенная ставка составила 9,4895% годовых, что оказалось ненамного выше доходности на аналогичном аукционе, проведенном 18 октября, равной 9,4392%.

Судя по этим данным, у белорусских банков могут усугубиться проблемы с рублевой ликвидностью, что может поддержать рубль. По данным Нацбанка, рублевая денежная масса в октябре сократилась на 424 млн. BYN (3,9%) и составила на 1 ноября 12,2 млрд. BYN.

На следующей неделе можно ожидать увеличения объемов продажи валюты на БВФБ в связи с налоговыми платежами, что поддержит белорусский рубль. Поэтому эксперт будет ожидать стабилизации стоимости корзины, то есть нулевого изменения по итогам недели.

Курс доллара по отношению к евро

Рост курса евро против доллара на рынке форекс на уходящей неделе, как считают зарубежные эксперты, был вызвано неожиданно хорошими данными по темпам роста ВВП в отдельных странах Европы. ВВП еврозоны в III квартале 2017 года вырос на 0,6% по сравнению со II кварталом и на 2,5% по сравнению с III кварталом 2016 года, что ожидалось. Но, в частности, в Германии ВВП увеличился на 0,8% в квартальном выражении, что превысило ожидаемый уровень в 0,6%.

С другой стороны, курс доллара против евро поддержал рост базового индекса потребительских цен в США в октябре на 0,2%, после роста на 0,1% в сентябре, а также неожиданное увеличение объема розничных продаж в октябре на 0,2% по сравнению с сентябрем. А в четверг, 16 ноября, Палата представителей Конгресса США приняла проект закона о налоговой реформе, что также способствовало росту курса доллара на рынке форекс. Все это увеличивает вероятность подъема ставки ФРС на заседание его комитета по открытым рынкам, запланированном на 12-13 декабря.

Однако снижение курса евро после появления новости о законе оказалось довольно небольшим, так как существуют большие сомнения, что этот проект будет принят Сенатом США, где он будет рассматриваться на текущей неделе. Кроме того, давление на доллар оказало появление информации о том, что помощники спецпрокурора Роберта Мюллера запросили у окружения президента США Дональда Трампа документы, связанные с президентской избирательной компанией, для выявления его связей с Россией.

В целом большинство экспертов ожидает, что курс евро против доллара в ближайшие месяцы будет колебаться примерно в текущем коридоре (1,15-1,19 USD/EUR), так как нет факторов для возникновения новой тенденции. Так думает, в частности, главный аналитик Danske Bank Йенс Соренсен. Он отметил, что в ближайшей перспективе существует риск снижения курса за пределы этого коридора вследствие разницы в процентных ставках по ценным бумагам в долларах и евро.

На следующей неделе динамика курса евро будет определяться, по-видимому, результатами обсуждения проекта налоговой реформы в Сенате США. Но есть и другие мнения. В частности, аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев считает, что произошедшей на прошедшей неделе скачок курса евро объяснялся действиями крупных спекулянтов, которые попробуют поднять курс выше, после чего тот окончательно пойдет вниз.

Ситуация слишком неопределенная для того, чтобы делать прогнозы на неделю, поэтому будем придерживаться концепции движения курса в коридоре, хотя надо иметь в виду и возможный новый скачок курса евро под влиянием спекулянтов. Но по итогам недели будем рассчитывать на нулевое изменение курса евро.

Курс российского рубля по отношению к доллару

К падению курса рубля на уходящей неделе привели два фактора: снижение цен на нефть и падение спроса на российские облигации со стороны зарубежных покупателей. Министерство финансов РФ на аукционах 15 ноября уменьшило объем эмиссии облигаций до 20 млрд. RUB, но и это не помогло их разместить: было реализовано облигаций всего на 14 млрд. RUB. Кто-то считает, что причина этого – общемировая тенденция вывода инвесторами средств с развивающихся рынков ввиду снижения аппетита к риску.

Кроме того, давление на рубль могло оказать увеличение объемов покупки валюты Минфином (на сумму в 5,8 млрд. RUB с 3,5 млрд. RUB).

Эксперты в целом не ожидают значительного роста курса доллара. В частности, в Росбанке полагают, что баланс на валютном рынке уже близок, хотя не исключают повышенной волатильности курса рубля до конца текущего года в связи с тем, что спекулянты будут нервничать. А экономисты Райффайзенбанка подсчитали, что в декабре у банков будет наблюдаться разрыв валютной ликвидности в объеме 2-3 млрд. USD, но он может быть покрыт за счет средств Банка России или Минфина.

На следующей неделе рубль может получить поддержку от продаж валют в связи с налоговым периодом. Уже в конце уходящей недели такие продажи, по данным российских экспертов, активизировались, что оказало поддержку рублю. Самые крупные выплаты (НДС и НДПИ) ожидаются через неделю — 27 ноября. Кроме того, в конце прошедшей недели интерес иностранных спекулянтов к вложениям средств на развивающихся рынках снова вырос.

Таким образом, в конце уходящей недели возникли предпосылки для укрепления рубля на Московской бирже. Однако ситуация остается крайне неустойчивой, настроения спекулянтов могут поменяться в любой момент. Поэтому эксперт будет ожидать, что курс рубля на Московской бирже может резко колебаться, но в целом по итогам недели изменения окажутся близкими к нулю.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Судя по сделанным прогнозам, на следующей неделе возможны значительные колебания курсов валют на БВФБ, однако в итоге изменения курсов могут оказаться незначительными. Тенденция к росту курса доллара продолжает сохраняться, но ряд факторов на следующей неделе помешает ей проявиться. То есть в конце ноября и начале декабря, после прекращения действия этих факторов, укрепление доллара должно продолжиться. Что следует иметь в виду.

Прогноз на понедельник, 20 ноября

Курс евро по отношению к доллару на рынке форекс во второй половине торгового дня пятницы 17 ноября вырос примерно на 0,1% и достиг 1,179 USD/EUR.

А на торгах Московской биржи во второй половине пятницы курс доллара снизился примерно на 0,3% и составил 59,3925 RUB/USD.

Данные изменения указывают на возможное снижение курса доллара на БВФБ на открытии торгов 20 ноября на доли процента.