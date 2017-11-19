Репетиция Грюнвальда: Как рыцари ВКЛ разгромили Тевтонский орден 1 19.11.2017, 10:17

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827 лет назад был основан главный соперник белорусского государства на Западе – Тевтонский орден.

История Тевтонского ордена началась в Палестине во время 3-го крестового похода в 1190 году, когда немецкие паломники 19 ноября под руководством капеллана Конрада и каноника Вурхарда учредили близ сирийской крепости Акры госпиталь для больных и раненных соотечественников.

По другой версии госпиталь основан немецкими купцами из Любека и Бремена, которые по примеру других военно-религиозных орденов, возникших во время Первого крестового похода, устроили на свои средства братство, имевшего цель оказывать помощь бедным и больным немцам. Герцог Фридрих Швабский принял это братство под свое покровительство и ходатайствовал в его пользу папскую грамоту. Это братство впоследствии получило военный характер и стало известно под именем Тевтонского ордена.

Основной и самый продолжительный натиск Ордена приняло на себя Великое княжество Литовское. Борьбу с орденом начал еще Великий князь Миндовг. Он нанес рыцарям два сокрушительных поражения в битве при Сауле (Шяуляе) в 1236 и в битве при озере Дурбе (1260). При преемниках Миндовга князьях Гедимине и Ольгерде Великое княжество Литовское стало крупнейшим государством Европы, но продолжало подвергаться ожесточенным атакам.

Одной из решающих побед ВКЛ над Орденом стала «генеральная репетиция Грюнвальда» - битва под Медниками.

Битва под Медниками — сражение, произошедшее 27 июля 1320 года на территории Жемайтии между вторгшимся войском крестоносцев Тевтонского ордена и войсками ВКЛ.

В битве со стороны крестоносцев принимали участие 40 рыцарей, гарнизон Мемельского замка и отряд самбийцев. Часть рыцарей отделилась от основного отряда предавшись грабежу окрестностей Медников — тогдашней столицы Жемайтии, тогда основной отряд и был атакован войсками ВКЛ и полностью уничтожен. На поле битвы погибли командир крестоносцев маршал Тевтонского ордена Генрих Плоцке и еще 29 тевтонских рыцарей, а также около 200 солдат из вспомогательных соединений.