10 машин, которые на зиму лучше поставить в гараж 8 19.11.2017, 10:39

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Скоро зима, а это значит, что белорусских водителей ждут новые приключения.

Хорошо, если у вас обслуженный, «переобутый» в зимнюю резину автомобиль, оснащенный современными системами безопасности. С такой машиной не страшна никакая непогода. Но далеко не все транспортные средства в Беларуси отлично готовы к холодному периоду. Журналисты onliner.by подготовили топ-10 ситуаций, когда машину лучше не трогать до мая, а в чехол водительского удостоверения стоит положить проездной на все виды транспорта. Конечно, это скорее юмористическая подборка для поднятия настроения, но, как говорится, в каждой шутке… В общем, поехали!

BMW E34

Фото с сайта onliner.by

Все еще популярный в наших краях автомобиль. Старый, тяжелый, заднеприводный, но главное — недорогой. Последний фактор становится причиной не самого добросовестного обслуживания «пятерки». Человек, покупающий за полторы тысячи долларов седан бизнес-класса, да еще и премиум-марки, вряд ли будет должным образом обслуживать машину и покупать на нее хорошую зимнюю резину. Многие экземпляры Е34 ездят на «зиме» круглый год, и за несколько сезонов шины приходят в негодность (и при этом их все равно не меняют). Есть чудаки, которые пытаются кататься на этом заднеприводном седане зимой на «лете». Самые (как они думают) хитрые «переобувают» колеса только на ведущей оси.

Наверное, все неоднократно видели, как старенькие BMW E34 (да и другие заднеприводные «пенсионеры») не могут выехать с парковки, так как колесам не хватает сцепления и машина просто буксует на месте. Хорошо, если водительских навыков владельца хватит для беспроблемной езды на такой машине. Но если экстрима не хочется, все же лучше оставить Е34 в гараже до потепления. Особенно если на шиномонтаж машина заезжала последний раз еще в своей молодости.

Mercedes W124

Фото с сайта onliner.by

Еще один «премиальный» немецкий седан по цене iPhone X. Чтобы владелец BMW Е34 в морозный январский вечер не почувствовал вселенской несправедливости, глядя из окна трамвая на стоящий на светофоре Mercedes W124, его лучше тоже не выгонять на дороги общего пользования зимой. И сам целее будешь, и проблем другим водителям не создашь. Как и в случае с 5-Series, это касается исключительно хорошенько потрепанных Mercedes на лысой резине и с подвеской, состоящей исключительно из китайских запчастей, купленных к тому же на разборках.

Mercedes W124 — отличный автомобиль для своей эпохи. Возможно, лучший в своем сегменте. Комфортный, престижный, надежный. Но его время, согласитесь, уже ушло. Конечно, если вы ценитель классических Mercedes и готовы отдавать круглую сумму за поддержание 124-го в идеальном состоянии, это заслуживает похвалы. Но если вы собираетесь купить его за последнюю тысячу долларов, которую копили полтора года, лучше сто раз подумайте. Ведь на эти деньги можно почти три с половиной года каждый месяц покупать проездной на все виды транспорта. И париться по поводу зимней резины будет не нужно.

Opel Ascona

Фото с сайта onliner.by

У Opel Ascona передний привод, поэтому зимой ездить будет немного удобнее, чем на RWD (хотя вывести Ascona из заноса — это нужно еще постараться). У предшественницы Vectra нет никаких систем безопасности и уровень комфорта оставляет желать лучшего. Но главная проблема данной модели — кузов. Перепады температур, соль, обилие влаги… В общем, небольшие «жучки», которых вы обнаружили на Ascona в ноябре, запросто могут вырасти в дыры размером с кулак уже к маю. Ведь эта модель еще тех времен, когда к Opel прислушивались в лесу.

Учитывая стоимость Opel Ascona, можно предположить, что дорогостоящие работы (сварка, «пескоструй», антикоррозийка) с машиной проводится не будут. Поэтому лучше оставить старичка в каком-нибудь гараже и по выходным приходить, прогревать «ласточку» и протирать с нее пыль. Ну а в мае можно залить полный бак и прохватить по проспектам столицы с ветерком.

Ford Sierra

Фото с сайта onliner.by

Не стоит испытывать судьбу и на «умирающих» Ford Sierra. Ухоженных экземпляров это, безусловно, не касается. Но если кузов вот-вот на 10% будет состоять из дыр и зимняя резина не меняется уже лет десять, так как стоит дороже самой машины, то лучше оставить «сиерку» в покое до весны. Кстати, кроме слабого кузова, у Sierra, в отличие от Ascona, задний привод. В общем, поберегите свои нервы.

Дизельные авто с подсевшим аккумулятором

Фото с сайта onliner.by

В большой мороз аккумуляторные батареи за ночь заметно теряют свой заряд. Плюс к этому на холоде моторное масло становится более вязким, усложняя процесс прокрутки коленчатого вала. Если аккумулятор на дизельной машине очень старый, а масло последний раз менялось «ну вроде в том году», то в минус 20 можно легко стоять возле незаведшегося автомобиля и дрожащими пальцами набирать телефон такси (если в телефоне не сдохнет батарея, пока вы будете пытаться реанимировать свой дизельный транспорт).

Так что если вы не уверены в своем автомобильном аккумуляторе, а на новый денег нет, то лучше одолжите у соседа (который ездит на Е34) проездной. Как бы там ни говорили «дизелисты», но в морозные зимние дни достаточно много машин на тяжелом топливе стоят колом из-за того, что мощности батареи не хватает, чтобы крутануть коленвал мотора с частотой, нужной для создания давления в цилиндрах. В общем, «дизелисты», на всякий случай скачайте на телефон расписание автобусов.

Авто с нерабочей печкой

Фото с сайта onliner.by

Как приятно зимой дождаться теплого воздуха из отопительной системы прогревающегося автомобиля! Это происходит не сразу после запуска двигателя, обычно нужно подождать минут пять, прежде чем печка начнет греть вас и обдувать горячим воздухом стекла. Все это работает по такому принципу: воздух, попадающий c улицы, нагревается в радиаторе печки за счет горячего антифриза, который, в свою очередь, повышает температуру за счет работающего двигателя. Именно поэтому есть задержка (теплый воздух не поступит в салон, пока не нагреется антифриз).

Но что если вы просидели в машине 15 минут, а из воздуховодов продолжает дуть холодный ветер? Что-что — парковать свою машину рядом с соседской Е34 и искать в кармане мелочь на метро. Ехать в машине с неработающей печкой — так себе удовольствие. Здесь принцип «Лучше плохо ехать, чем хорошо идти» не работает. А если воздух не поступает вообще (например, неисправны вентиляторы), то передвигаться на такой машине еще и опасно: окна будут постоянно запотевать.

Alfa Romeo GTV и другие «эксклюзивы»

Фото с сайта onliner.by

Если у вас Alfa Romeo GTV и она еще способна самостоятельно перемещаться, обязательно храните ее зимой в теплом месте. Кузов у этой модели хороший, и если Twin Spark нормально держит обороты и задняя «многорычажка» не доставляет хлопот, то в теплое время года «двухдверку» можно эксплуатировать без проблем. Но создатели машины однозначно не рассчитывали, что когда-нибудь GTV будет ездить в минусовую температуру.

Главная проблема владельцев GTV зимой — это двери. А если точнее — кнопки открытия дверей. Как таковой ручки, за которую можно хвататься, у машины нет — необходимо пальцами поддевать саму дверь (для этого предусмотрен изгиб кузова прямо на полоске, «разрезающей» машину по диагонали). А чтобы открыть дверной замок, необходимо нажать на эту самую клавишу. Зимой в нее затекает вода, и часто центральный замок перестает работать. Иногда двери даже не закрываются. В смысле не захлопываются! В общем, Alfa Romeo GTV — не лучшая машина для зимней эксплуатации. Это касается и других «экзотических» авто.

Ухоженный ВАЗ-2101 или иные классные «Жигули»

Фото с сайта onliner.by

Смотрите, как интересно получается. Зимой лучше не выезжать на дорогу на недосмотренном Ford Sierra, а вот в случае с классическими «Жигулями» ситуация обратная: в холод лучше не выезжать, если машина именно в хорошем состоянии. Суровые зимние условия могут угробить любую старую «копейку». В последние годы в Беларуси стало модно восстанавливать классические советские машины и приезжать на них в теплый летний вечер на Октябрьскую. Если у вас «копейка» или «тройка» стоимостью пару тысяч долларов, зимой лучше покататься на чем-нибудь другом.

Nissan Leaf

Фото с сайта onliner.by

Электромобиль в белорусских семьях крайне редко представляет собой единственное транспортное средство, поэтому проблем с передвижением возникнуть не должно. Но ездить в мороз на электрической машине с маленьким запасом хода чревато последствиями. Нет, не угадали, дело не в снижающемся в холод запасе хода (процент, как правило, незначительный), а в том, что если машина «сядет» на непопулярной загородной трассе, то вы можете замерзнуть, дожидаясь помощи. Погреться в «сдохшем» Nissan Leaf не получится.

Думаете, что сценарий, когда аккумулятор разряжается посреди дороги, нереален? Поговорите с сотрудниками АЗС «Белнефтехим» на вильнюсской трассе возле Воложина (там есть зарядная станция). Они знают массу историй, когда Leaf приезжал либо на эвакуаторе, либо на буксире, так как не докатил пару десятков километров до Воложина.

Старый кабриолет с мягким верхом

Фото с сайта onliner.by

Владельцы подержанных кабриолетов не любят, когда другие говорят, что это машины не для зимы. Действительно, не опускай крышу, прогревай нормально — и никаких проблем. Только вот в старых «кабриках» зачастую слишком высокая влажность в салоне. Нередки случаи, когда тканевая крыша слегка протекает. В общем, Golf III Cabrio лучше эксплуатировать с мая по ноябрь. А еще лучше — с июня по сентябрь.