США готовы поставить Украине «Джавелины» на $47 миллионов 11 19.11.2017, 10:52

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Решение принял Совет национальной безопасности.

Совет национальной безопасности США решил во время встречи в прошедший вторник дать зеленый свет пакету грантов в размере $47 миллионов украинскому правительству для покупки американских вооружений. В поставку должны быть включены мощные противотанковые ракеты Джавелин, сообщает ABC.

Однако одобрить сделку еще должны президент и Конгресс. Джавелин, портативную ракету для запуска с плеча, называют убийцей танков.

До сих пор Трамп и его советники занимали достаточно осторожную позицию в вопросе поставок летального оружия Украине, опасаясь ухудшения отношений с Россией.

Однако госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны генерал Джеймс Мэттис с июня обсуждают, каким образом лучше всего оформить такую поставку. Они настоятельно рекомендовали Белому дому принять решение о выделении финансирования и продаже этих противотанковых ракет Украине.

Чиновник Госдепартамента добавил, что в предстоящие недели состоится встреча, на которой будут обсуждаться дальнейшие шаги в этом направлении. Но официальный представитель Белого дома предупредил, что они пока не готовы публично заявить о своем решении.

Мэттис подчеркивал желание вашингтонской администрации укрепить связи с Украиной на августовской пресс-конференции в Киеве с президентом Петром Порошенко.

«Мы только что одобрили — совсем недавно, в последние пару недель — еще одну поставку на 175 миллионов долларов, в том числе специального оборудования, которое может быть использовано для защиты страны. Это увеличит сумму общих поставок Украине до 750 миллионов долларов в последние несколько лет», — сказал американский министр.

«Я также хотел бы отметить, что в отношении защитного смертоносного оружия … мы активно его рассматриваем», - сказал Мэттис. «Сейчас я вернусь, увидев текущую ситуацию и смогу сообщить госсекретарю и президенту в очень конкретных выражениях, что я рекомендую для дальнейшего развития», — добавил он.

Противотанковая ракета Джавелин — недешевое оружие. Стоимость одной пусковой установки — около $126 тысяч, одна ракета к ней стоит $78 тысяч. Однако его высокая эффективность в борьбе против танков неоднократно подтверждалась на поле боя. Наличие его на вооружении украинской армии могло бы значительно снизить вероятность массированной танковой атаки против страны.