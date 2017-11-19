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В Полоцке установили памятник математической формуле

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  • 19.11.2017, 11:31
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Фото предоставлено пресс-службой ПГУ

Инсталляция высотой 2,5 метра может стать новой достопримечательностью города.

Необычная инсталляция появилась в Полоцке. В день студента тут открыли памятник математической формуле. Это «ГіПар» - гиперболический параболоид двойной кривизны Гаусса. Идея проекта родилась в Полоцком государственном университете, и над ее реализацией работал коллекив ПГУ, сообщает kp.by.

-Это единственная подобного рода скульптурная композиция в Беларуси, объединяющая в себе современное искусство и науку. С одной стороны – это скульптурная композиция и инсталляция, а с другой стороны – визуальная реализация математической формулы, - рассказал автор проекта доцент кафедры архитектуры Виктор Лукьяненко.

В университете считают, что инсталляция, высота которой 2,5 метра, может стать новой достопримечательностью города и будет интересна не только полочанам, но и туристам.

В университете надеются, что инсталляция станет одним из туристических объектов древнего города
Фото предоставлено пресс-службой ПГУ

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