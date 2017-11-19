Сумерки путинизма 2 Игорь Яковенко, 7days.us

19.11.2017, 11:59

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Владимир Путин

Путин ведь почему не торопится выдвигаться в президенты, почему держит такую длинную паузу?

Потому, что во время паузы не надо говорить всякие глупости: про программу, про идеи, с которыми идешь на выборы, про то, какое будущее собираешься обещать соотечественникам. Совокупность идей насчет будущего называется идеология. Вся «идеология» Путина умещается в одном слове. И он это слово произнес год назад, 3.02.2016, когда уже все насчет идеологии для россиян объяснил: «У нас нет никакой, и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма». Тут все зависит от наполнения местоимений «у нас». Если в это местоимение входит Путин, кооператив «Озеро» и еще несколько человек, то идеология есть и она известна. Но составляющие ее идеи произносить вслух неприлично.

Не может же президент большой страны с трибуны произнести: «друзьям – все, врагам – закон». Хотя кое-что, вроде принципа «бей первым» произносит. Что касается идеологии для подведомственной популяции, то для нее у Путина есть лишь вот это слово: «патриотизм».

В России действует Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». Программа эта обходится Родине не так уж дорого. На ее финансирование заложено приблизительно 2 миллиарда 64 миллиона рублей. Если верить Росстату, что нас у Родины 146 миллионов, то получается, что в каждого из нас надо вложить по 14 рублей 10 копеек и на выходе получим патриота.

В программе есть ясные критерии, по которым можно судить о ее выполнении. Их много, поэтому назову два главных: «доля граждан, гордящихся тем, что являются гражданами Российской Федерации (в процентах)», и «доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию». Если гордишься и участвуешь, значит 14 рублей и 10 копеек, вложенные в тебя, не потрачены впустую.

Примеров современного патриотического воспитания в России множество. Из последнего. Депутат госдумы Анна Кувычко, разумеется натуральный единоросс, записала патриотический клип с учениками волгоградской кадетской школы № 44, где сама депутат вместе с детьми исполняет песню о готовности умереть за «дядю Вову» в ходе «последнего боя». Текст песни содержит глубокий геополитический анализ и наполнен патриотизмом до краев. «Населенья шар (имеется в виду земной шар – И.Я.) – гегемон достал!» - поют дети во главе с депутатом. Нашим детям не надо объяснять, кто у нас гегемон. И тут же критика прогнившей западной демократии: «За океаном лишен власти президент». Немного критики в адрес европейской бюрократии: «В Евросоюзе мнения – нет!». И тут же встык сочувствие потенциальным союзникам: «Ближний Восток стонет от бед».

Но главное в этой патриотически-геополитической песне – это конечно забота о сохранности территорий. Дети беспокоятся о Курильских островах: «Не достанется гряда самураям никогда!». Волнуются о судьбе Калининградской области: «Грудью станем за столицу янтаря!». И намереваются учинить новый передел границ и совершить новую аннексию: «В гавань Родины Аляску возвратим!». Но самое главное, несомненно, в припеве: «Но если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова – мы с тобой!».

Собственно, в этой песне есть все, что следует знать о национальной идее путинской России. Проблема в том, что большинство людей в России, в том числе тех, кто считает себя приверженцем демократических и либеральных взглядов сочтут эту песню пародией на патриотизм и его компрометацией. Большинство даже образованных и современных людей в России считают, что бывает «плохой» патриотизм, лже-патриотизм, квасной-патриотизм, ура-патриотизм, а бывает хороший, правильный патриотизм. И ни один политик в России не выйдет к людям со словами: «я – не патриот, и это та позиция, которая может улучшить жизнь в этой стране!». Да что политик – мало кто из публичных людей, заботящихся о своей репутации готов это произнести и отстаивать.

В попытке добела отмыть черного кобеля патриотизма, российские патриоты даже извратили смысл знаменитой фразы английского литературного критика Самуэля Джонсона: «патриотизм – последнее прибежище негодяя». Мол, Джонсон имел в виду, что даже у конченного подонка в душе остается светлый уголок и в этом уголке прячется он – патриотизм. В «Воскресном вечере» от 12.11.2017 Соловьев именно так переврал слова Джонсона. Вранье тут очевидно, так как, если бы Самуэль Джонсон написал или произнес только эту фразу, то можно было бы ее выворачивать наизнанку. А так как он написал целое эссе «Патриот. Обращение к избирателям Великобритании», то лживая трактовка Соловьева мгновенно обнаруживается, поскольку пафос Джонсона был направлен против «ложного» патриотизма, который прикрывает патриотическими лозунгами корысть и в защиту патриотизма «истинного».

За 242 года с момента произнесения Джонсоном его знаменитого афоризма, он, на мой взгляд, безнадежно устарел. Сегодня патриотизм не последнее прибежище негодяя, а его постоянное и единственное место жительства. И кроме негодяя в этом помещении обитают допотопные существа, застрявшие в лучшем случае в первой половине 20 века.

Подчеркиваю: я сейчас не о том случае, когда путают «Отечество» и «Ваше превосходительство». Речь именно о том самом высоком патриотизме, о благородной любви к отеческим гробам и к родному пепелищу. Полагаю, что именно этот возвышенный патриотизм, даже если в нем нет ни малейшей примеси корысти, является сейчас атавизмом.

Патриотизм – ровесник государства. Его сводный брат. У них общая мама – земля. Та, которая была долгое время главной ценностью, главным источником жизни и богатства, а потому ее надо было защищать и беречь как зеницу ока. Прошли века, и земля уступила место главной ценности - капиталу. Но землю все равно надо было защищать, но уже не как главный источник богатства, а как территорию, на которой капитал строил свою индустрию. Ситуация в корне изменилась в постиндустриальную эпоху, когда главной ценностью стало то, что ни к какой территории никак не привязано: человеческий мозг, его талант, умение создавать новые технологии. Доля человеческого капитала в национальном богатстве развитых стран колеблется в интервале между 80 и 90 процентами.

Главными ценностями и главными условиями развития человеческого капитала являются Свобода и Доверие. Патриотизм, даже самый чистый и благородный, существенно ограничивает обе эти ценности, противостоит им. Патриотизм сужает радиус доверия и ограничивает свободу, создавая предпочтение, заставляя делать выбор в пользу своего народа, причем того, к которому ты «приписан» по факту рождения. То же и со страной, с государством. Патриотизм – это фактически система моральной «прописки», моральное крепостничество, накладывающее нравственные путы на свободу выбора и свободу передвижения. Человек может понимать, что его потенциал раскроется в другой стране, но долг патриота призывает его гнить там, где он имел несчастье родиться.

Самый главный козырь патриотов – обязанность защищать страну от агрессии. Готов согласиться, но с двумя оговорками. Первая. Поскольку земля довольно давно перестала быть главной ценностью, то и классические войны за территорию постепенно уходят в прошлое, оставаясь уделом таких обломков прошлого как путинская Россия – одной из последних империй на планете. В этом смысле патриотизм для стран, находящихся в опасной близости с Россией, или с тем же Ираном, является неизбежным злом. Для Украины, стран Балтии или Израиля, которые соседствуют с архаичными режимами, патриотизм является необходимым условием выживания. Для стран, окружение которых не страдает массовым имперским психозом, патриотизм вполне может стать бременем, тормозящим прогресс. Что же касается угрозы терроризма, то противостоять ей с помощью массового патриотизма – безумие. Много больше пользы от профессиональной работы спецслужб.

Вторая оговорка касается патриотизма в развитых странах, прежде всего в США, что, казалось бы, должно полностью опровергать все доводы о вреде патриотизма. Рискну предположить, что и тут патриотизм является сдерживающим фактором. Американский патриотизм, будучи исторически оправданным явлением, как исторически оправдан патриотизм, сформированный любой политической нацией в индустриальный период, получил мощный стимул в ходе противостояния США с СССР, а затем с мировым терроризмом и был институционально закреплен сначала в политике маккартизма, а в нулевые в «Патриотическом акте» 2001 года. Полагаю, что если бы не эта гиря на ногах, США добились бы много большего в своем развитии. И сегодняшний политический кризис в США, самый глубокий в 21 веке, это, возможно, последний бой уходящего в прошлое американского патриотизма, а избрание Трампа – возможно, последний его успех.

И в утешение приверженцам патриотизма. Ценности приходят и уходят. В период феодализма главной ценностью для вассала была верность сюзерену, которая в иерархии ценностей стояла выше патриотизма. И если сюзерен переходил на сторону противника своей страны, долг вассала требовал следовать за ним. На этой коллизии ценностей построен, в том числе сюжет "Трех мушкетеров" Дюма. Так что сказки про вечные "традиционные" ценности лучше оставить для зрителей федеральных телеканалов.

Патриотизм сегодня – это как сильнодействующий наркотик или яд: должен быть ограничен в распространении и выдаваться в строго ограниченных дозах и исключительно по рецепту опытного врача. А на территории РФ патриотизм следовало бы полностью запретить как крайне вредную идею.

Игорь Яковенко, 7days.us