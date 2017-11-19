Любовь к свободе: Как белорусские города получали Магдебургское право 3 19.11.2017, 12:08

Фото: np.by

Законы ВКЛ делали горожанина хозяином своей судьбы.

Чем было для средневекового города Магдебургское право, сегодня сложно представить, пишет np.by. Герб города, ратуша, система городского самоуправления, избираемые чиновники, законодатели и судьи…

Спустя менее, чем столетие после появления принципов городского самоуправления, сформулированных в немецком Магдебурге, на территории нынешней Беларуси эти привилегии получили сразу несколько городов.

Магдебургское право: преимущества новой системы

Немцы с присущей им тщательностью и практическим бюргерским взглядом на жизнь разработали систему, которая показала свою жизнеспособность по всей Европе, начиная с XIII и заканчивая XIX веком. Магдебургское право превращало населенные пункты в самостоятельные территориально-общественные и экономические единицы, способные самостоятельно решать свои проблемы, то есть, без привлечения чиновников, которых бы назначал верховный властитель (король, князь, герцог и пр.). Юридически города, получившие Магдебургское право, получали также и универсальную законодательную схему на основе саксонских правовых традиций, который использовался для решения внутригородских вопросов. Реализовывать предлагаемую систему должен был орган городского самоуправления, магистрат, который получал в свое распоряжение отдельное помещение – ратушу.

Кстати, Магдебургское право не исключало применения собственной, местной правовой системы, буде таковая в городе или государстве имеется. И уже в начале XVI века в самоуправляемых городах на территории нынешней Беларуси начала действовать первая европейская (во всяком случае – восточно-европейская) Конституция, – Статут Великого Княжества Литовского.

Получивший Магдебургское право «город будущего» получал достаточно собственной внутренней власти и свободы, чтобы развиваться как региональный центр торговли и ремесленничества, а впоследствии – и промышленного производства. Именно Магдебургское право позволило европейцам сформировать представление о личной ответственности (и личной инициативе), без ожидания «инициативы сверху».

Топ-3 лидеров

Фото: np.by

Первыми среди белорусских городов Магдебургское право получили БерЕстье (ныне Брест), ГорОдня (ныне Гродно) и Слуцк. Это произошло еще в XIV- XV веках, а точнее – в 1390-м, 1391-м и 1441 годах.

Даже Киев, центр Киевской Руси, получил право на самоуправление позднее – лишь в конце XV века, в 1494 году. Причин тому можно назвать несколько – во-первых, город и весь регион все-таки сильно пострадал от татарских набегов, и в первую очередь – мировоззренчески, и, во-вторых, традиция княжеской власти в Киеве была слишком продолжительна, чтобы заменить ее, постепенно видоизменяющуюся в сторону единоличного правления в стиле восточной деспотии, на демократическое народное правление.

К слову, формально первым из городов Великого Княжества Литовского (средневекового белорусского государства) получила Вильня – в 1387 году. Однако, в виду событий ХХ века и территориального передела в Советском Союзе Вильня была включена в состав другой республики и получила новое название – Вильнюс. Стало быть, считать в данном рейтинге мы не можем, хотя, возможно, и хотелось бы.

Топ-10

Итак, если в Бресте, Гродно и Слуцке Магдебургское право появилось раньше, то другие города нашей страны также не отставали. Так, Полоцк и Минск также успели получить право на самоуправление еще в XV веке – в 1498 и 1499 годах соответственно, а в XVI веке к числу самоуправляемых городов присоединились Могилев, Мозырь и Витебск (в 1561, 1577 и 1597 годах соответственно).

Фактически с 1529 года (год обнародования первой редакции Статута Великого Княжества Литовского) и особенно – после 1588 года (третья и наиболее совершенная редакция Статута ВКЛ) вместо саксонского права на территории ВКЛ применялась именно местная правовая система.

На 9 и 10 месте нашего рейтинга расположились Орша и Мстиславль, которые получили право на самоуправление в 1620-м и 1634-м годах.

К сожалению, история городского самоуправления на наших землях печально завершилась с присоединением к Российском империи. У наших восточных соседей подобные вольности считались немыслимыми, а потому Екатерина II своим указом отменила все принципы городского самоуправления в 1795 году. Начинался новый период нашей истории.