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Во Франции полицейский расстрелял шесть человек и покончил с собой

  • 19.11.2017, 12:20
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Фото: Reuters

В результате инцидента трое человек погибли.

Полицейский застрелил трех человек во французском городе Сарсель к северу от Парижа. Еще трое были ранены, сообщает в воскресенье, 19 ноября, радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники в правоохранительных органах (перевод – lenta.ru).

Инцидент произошел накануне вечером около 20:45 по местному времени. В результате стрельбы сожительница полицейского, ее мать и сестра получили ранения, отец женщины, а также двое соседей были убиты. Сам 31-летний нападавший покончил с собой, его тело прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили в саду у дома, отмечает Le Parisiene.

По данным AFP, незадолго до произошедшего сожительница полицейского объявила, что уходит от него. В настоящее время следствие придерживается версии, что причиной случившегося стал конфликт на бытовой почве.


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