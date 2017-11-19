«Замок Дракулы и многоэтажка, где жил Быков»: Топ гродненских домов с историями 19.11.2017, 12:28

Фото: tut.by

В Гродно много интересных районов, где хотелось бы жить.

Можно найти квартиру в старом центре и выходить по утрам на балкон пить кофе и смотреть на узенькие улочки. А можно присмотреть жилье в элитном «консентовском» доме около автовокзала и получить в придачу неплохую панораму города, открывающуюся из окон. Tut.by собрал топ гродненских домов с разными историями.

Дом Дракулы, где живет обычная семья

О необычном особняке, который возвышается уже более 20 лет над Неманом, гродненцы придумали много разных историй. Мол, строили его адепты теории вампиров или бандиты, которые в лихие 90-е сорвали настоящий джек-пот. Необычный коттедж напоминает заброшенный замок. Соседство дома со старинным кладбищем добавляет строению мистики. Гродненцы прозвали здание домом Дракулы и с удовольствием показывают его туристам.

Это один из самых высоких частных домов в Беларуси. Замок кажется необитаемым, но — там живет обычная семья. Правда, с журналистами жители общаться не хотят, а вот соседи говорят, что дом стали строить в начале 90-х, строительство шло, пока были деньги. Видимо, в какой-то момент они закончились и часть дома так и осталась незавершенной. Сейчас она законсервирована.

Фото: tut.by

Многострадальная «консентовская» элитка

Многоэтажку около автовокзала в самом центре города начали строить в 2006 году. Проект был для Гродно беспрецедентный: будущим жильцам предлагали квартиры свободной планировки с высокими потолками, подземным гаражом, отличным видом из окон. Площадь квартир здесь от 60 (однокомнатная) до 140 кв. м, а двухуровневые доходят и до 200 кв. м. Очень быстро нашлись те, кто захотел вложить деньги в жилье. В центре закипела стройка. Однако что-то пошло не так. У фирмы-застройщика начались проблемы, и стройка застопорилась.

Фото: tut.by

От некоторых планов впоследствии пришлось отказаться. Так, вместо закрытой территории у дома оказался просто двор. Четыре года дольщики СООО «Консент» не могли получить выкупленные квартиры. Достраивал многострадальный дом город. Бывший директор строительной компании был признан виновным в нецелевом расходовании почти 660 миллионов рублей (старыми) со счетов, где хранились деньги, предназначенные для строительства квартир. Его приговорили к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности на пять лет. В марте 2014 года он вышел на свободу. В 2017 году у него конфисковали «Бар на Телеграфной» и полторы квартиры.

Сейчас в элитном доме есть свободное жилье. Оно — одно из самых дорогих в городе.

— В зависимости от ремонта и планировки стоимость квартир в этом доме может доходить до 800 долларов (в эквиваленте) за квадратный метр, — говорит директор гродненского филиала ООО «Центр торговли недвижимостью «Пакодан» Вадим Квасовка.

Фото: tut.by

В рейтинге покупательского спроса в Гродно среди лидеров — район Пушкина. Там квартиры в новых многоэтажках стоят примерно 600−700 долларов за метр. Интерес у покупателей вызывают и новые дома в районе улиц Пролетарской и Щорса, а также на улице Калиновского. Недешевые квартиры и в трех «свечках» на Поповича.

Домик гродненского губернатора

В 2012 году на улице Свердлова стали строить резиденцию главы Гродненской области. Это исторический центр, пять минут ходьбы от Советской площади. Вообще, улица Свердлова с советских времен — излюбленный район для местной номенклатуры. Что и неудивительно — тихое место с живописными видами.

Фото: tut.by

По официальной версии, для домика «губернатора» восстановили здания 1926 года постройки, которые находились в аварийном состоянии. По планам, в них должно было разместиться служебное жилье для работников облисполкома. Комплекс включает как домик губернатора на 200 квадратных метров, так и здание с квартирами для его подчиненных.

Не обошлось без скандала — для строительства были вырублены старые липы, грабы и березы. Всего более 30 деревьев. Общественные слушания по этому поводу не проводились. Общественность была возмущена, но сделать ничего уже не смогла.

Фото: s13.ru

Домик строили при «губернаторстве» Семена Шапиро. Живет ли там нынешний «губернатор» — Владимир Кравцов — неизвестно. Сейчас комплекс зданий надежно спрятан за высоким забором.

Элитные дома для советской номенклатуры и многоэтажка, где жил Быков

Район улиц Свердлова и Парижской коммуны уже лет 50 считается престижным. Здесь после войны стала селиться партийная элита. Тут есть и старые, построенные еще «за польскім часам», дома, которые использовались богатыми гродненцами в качестве дач.

Около двух водонапорных башен Кася и Бася стоит старый двухэтажный дом, который был построен в 1914 году для нужд жандармского управления. На крыльце этого дома есть монограмма — Salve, что в переводе с латинского значит «здравствуй».

Фото: tut.by

Кстати, именно здесь когда-то продали самую дорогую квартиру в городе.

Сделка купли-продажи трехкомнатной квартиры по улице Свердлова, 19 в Гродно была оформлена 14 февраля 2014 года. За жилище площадью 65 квадратных метров покупатель заплатил 680 тысяч долларов. Это почти 10,5 тысячи долларов за квадратный метр. Хотя специалисты, которые занимаются продажей недвижимости в Гродно, называют цифры странными.

Фото: tut.by

Когда-то в районе улицы Свердлова стоял дворец Огинских. Однако точное его местонахождение не установлено. Согласно инвентарю 1803 года, дворец был «на высоком фундаменте» — первый этаж каменный, а второй — деревянный. На сохранившихся фотографиях начала ХХ века видно, что дворец уже полностью каменный. Это было двухэтажное здание, построенное в стиле классицизма. Разрушен дворец был во время войны. О нем на улице ничего не напоминает.

На Свердлова же в свое время жил и Василь Быков. Во дворе многоэтажки даже растет дуб, посаженные писателем. Точно неизвестно, когда именно и по какому поводу было посажено дерево.

Сейчас на улице строят новый элитный дом. До этого ввели в эксплуатацию еще один, переделанный из здания бывшей фабрики художественных изделий. Здесь квартиры со свободной планировкой, высокими потолками и большим метражом. Правда, жильцов пока не видно.

Дом, где жил Василь Быков

Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Местные активисты время от времени устанавливают около дома Быкова таблички с информацией о том, что здесь жил писатель. Правда, таблички исчезают и улица продолжает жить своей тихой жизнью.