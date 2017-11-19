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В Будславе нашли редкие реликвии, спрятанные в советское время

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  • 19.11.2017, 13:27
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Прочитав о реликвиях в книге 18-го века, ксендз начал искать их в костеле.

В костеле в Будславе нашли реликвии святой Екатерины Александрийской. Ранее они находились в боковом алтаре храма. Когда в местечке установилась советская власть, реликвии спрятали.

Как пишет портал Catholic.by, описание реликвий было обнаружено в архивной книге XVIII века, составленной во время одной из инвентаризаций.

«В Тридентские времена при каждом освященным алтаре находились те или иные реликвии. Обычно их или вмуровывали, или ставили на алтарь», - рассказал викарий будславского прихода ксендз Михал Бубен.

Увидев упоминание о реликвии в книге, ксендз начал искать их в костеле.

«В коммунистические времена реликвии спрятали, чтобы уберечь их. Мы нашли их 14 сентября - в день Воздвижения Святого Креста. Капсула с реликвиями святой была завернутая в мешочек, но находилась в церкви», - рассказал отец Михаил Бубен.

Реликвии святой Екатерины Александрийской - одни из самых редких в мире. 25 ноября состоится торжественное внесение реликвий в будславский санктуарий.

Специально для этого в Будслав прибудет епископ Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособудский. Месса начнется в 12 часов.


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