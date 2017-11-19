Путин ограничил валютные операции в России 2 19.11.2017, 13:54

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Банки могут отказать в продаже или покупке валюты, если им не понравятся документы.

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о валютном регулировании и контроле, сообщается на сайте Кремля.

Согласно закону банки могут отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства, а также в случае, если они не представят все необходимые документы.

Ранее банк мог отказать в проведении валютной операции только в случае, если есть подозрения, что она совершается ради отмывания доходов, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.

Также вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Вводится дополнительное наказание для должностных лиц, повторно нарушивших требования валютного законодательства, — в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет.