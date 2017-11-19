В Литве отдадут дань памяти Калиновскому и его соратникам 1 19.11.2017, 14:03

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Литва решает, где захоронить останки предводителей восстания против Российской империи.

На днях было решено, что останки казненных в Вильнюсе в 1864 году лидеров повстанцев Кастуся Калиновского и Зигмунда Сераковского будут перезахоранивать в торжественной обстановке. Сегодня историки и чиновники говорят о кладбище Роса, а также о Бернардинском, пишет kp.by.

Но пока говорить об окончательном решении или наиболее вероятном варианте рано. Сайт правительства Литвы сообщает, что вероятнее всего точное место захоронения объявят через месяц на следующем заседании спецкомиссии во главе с премьером Литвы Саулюсом Скверналисом.

Последнее же заседание принесло хорошие новости для специалистов, которые изучают гору Гедимина и найденные там останки. Было решено увеличить объем финансирования для завершения археологических и антропологических исследований. При этом члены комиссии говорили об ускорении исследований.

Министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонсон при этом не хотела бы сужать значимость события до внутрилитовского:

- То восстание против Российской империи было значимым не только в Литве, но и в Польше, Беларуси, Украине и Латвии. Поиск и перезахоронение останков предводителей восстания - хороший повод еще раз обдумать вместе усилия нашего региона идти путем свободы. Потому, готовясь к увековечиванию предводителей восстания, мы будем стремиться к сотрудничеству с соседними странами, где проходило восстание.

Как и когда планируется перезахоронить остальных найденных на горе Гедимина повстанцев, пока не сообщается. Напомним, за 10 месяцев раскопок после январского оползня там обнаружены останки более двух десятков казненных мужчин. Например, в октябрьском комментарии литовский антрополог Римантас Янкаускас, который руководит исследованием останков, говорил: исследования могут затянуться до следующей осени. Но за это время события стали развиваться по другому сценарию: нашлись дополнительные, в том числе и внебюджетные, средства, а правительство Литвы проявило свою заинтересованность.

Напомним, сейчас ситуация с установлением личностей повстанцев выглядит, согласно профессору Янкаускасу, таким образом:

- Сегодня мы не сомневаемся в установлении останков Зигмунда Сераковского: минимальна вероятность, что другой мужчина того же возраста и со следами известных нам травм будет похоронен на этом участке, да еще и с обручальным кольцом с гравировкой «Зигмунд и Аполония» - так звали жену Сераковского… У нас есть также гипотезы о наиболее надежном кандидате для того, чтобы утверждать: найдены останки Калиновского. Детали пока раскрывать не буду. Также думаем как минимум о паре других людей, чьи останки сможем установить. Генетический анализ также предоставляет ценную информацию. Например, два человека в одной из ям кажутся нам братьями.

Чем важны для Беларуси кладбища Роса и Бернардинское?

Кладбище Роса основано в 1801 и считается историко-культурной ценностью Литвы. Его площадь составляет почти 11 гектаров. Захоронения на нем с 1967 года производятся только в исключительных случаях.

Именно на Роса похоронено множество знаковых для Беларуси личностей, чей вклад в нашу историю неоспорим. Тут даже есть горка литераторов. Из деятелей XIX века это историк, основатель первого белорусского музея граф Евстафий Тышкевич, поэт Владислав Сырокомля, педагог и повстанец 1831 года Иоахим Лелевель, художники Франтишек Смуглевич и Фаддей Дмаховский, филомат Онуфрий Петрашкевич. В ХХ веке на Роса хоронили лидера национального движения Ивана Луцкевича, писателей Ядвигин Ш., Стары Улас, Казимир Сваяк (он был еще и священником). Историку Антону Луцкевичу и драматургу Франтишку Алехновичу тут созданы символические могилы.

Бернардинское кладбище появилось в 1810-м и также является значимым объектом. К примеру, здесь много фамильных каплиц знатных родов. Теперь некрополь реставрируется. Связанных с Беларусью личностей тут покоится немного. Это, к примеру, художник Канут Русецкий, а также мать Феликса Дзержинского Гелена и дочь Винцента Дунина-Марцинкевича Камилла.