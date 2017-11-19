Как на самом деле работает лотерея грин-карт? 9 19.11.2017, 14:54

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Полезные факты для тех, кто решил поучаствовать.

Журналисты издания 34travel.me разбирались в том, что такое грин-карта и как работает лотерея, благодаря которой можно получить вид на жительство в США.

Что такое грин-карта?

Официальное название грин-карты – United States Permanent Resident Card, т.е. это идентификационная карточка, которая подтверждает, что у человека –не гражданина США – есть вид на жительство и право на работу в стране. Карта несколько раз меняла дизайн и пару раз была действительно зеленой – так закрепилось это название. Про грин-карту чаще всего говорят в связи со специальной лотереей, которая дает возможность выиграть вид на жительство, хотя получить карточку резидента можно не только через нее: самый популярный способ – это родственные связи с гражданами США.

Что за лотерея?

Диверсификационная лотерея – это программа розыгрыша виз, дающих право получить статус резидента США. Программа называется «Diversity Immigrant Visa», реализует ее Государственный Департамент США, и смысл ее – дать визы иммигрантам разных национальностей, в частности, из стран с низким уровнем иммиграции в США, т.е. сохранить то самое разнообразие, которое звучит в названии программы.

Как это работает?

Любой желающий, соответствующий критериям, может подать заявку в лотерею – победители выбираются случайным компьютерным отбором. 50 000 виз разделяются между шестью географическими регионами: Африка, Азия, Европа (включая республики бывшего СССР), Северная Америка, Океания, Южная и Центральная Америка и Карибские острова). Наибольшее число виз достается регионам с самым низким уровнем иммиграции. В любом случае, ни одной стране не достанется больше 7% виз, а если из какой-то страны за последние 5 лет в США уже приехало больше 50000 человек – она не участвует. Для лотереи этого года это Бангладеш, Бразилия, Канада, Китай, Колумбия, Доминиканская республика, Сальвадор, Гаити, Индия, Мексика, Нигерия, Пакистан, Перу, Филиппины, Южная Корея, Великобритания, Вьетнам, Ямайка.

Подавать заявку надо онлайн через регистрационные формы на сайте – это бесплатно.

Требования к участникам:

Быть рожденным в стране, допущенной к лотерее. Если ты родился или родилась в одной из неучаствующих стран, у тебя все равно есть два варианта подать заявку – если твой муж или жена родились в участвующей стране (при условии, что вы вместе подаете заявку и собираетесь вместе въехать в Штаты). Второй вариант работает, если ты родился или родилась в стране, которая не может участвовать, но твои родители (оба) на момент твоего рождения не были гражданами или постоянными жителями этой страны.

Законченное среднее образование – как минимум 12 лет законченного начального и среднего образования, или два года работы (за последние пять лет) в такой сфере, где нужно как минимум два года обучения. Проверить, подходит ли твоя специальность, можешь по базе данных.

Если все подходит и ты хочешь проверить себя на прочность на американской земле – заполняй анкету (лучше делать это самостоятельно, без помощи посредников, среди которых много мошенников).

Что нужно указать в анкете?

В анкете нужно указать паспортные данные, прикрепить фотографию (она должна быть сделана в течение последних 6 месяцев и тоже отвечать определенным требованиям, иначе это может быть причиной дисквалификации заявки), образование, семейное положение. Обязательно сохрани страницу подтверждения с твоим именем и уникальным номером подтверждения – без него ты не сможешь проверить статус своей заявки. Не забудь указать свой актуальный мейл – через него будет происходить коммуникация, если ты выиграешь. Важно следовать всем инструкциям: неправильное заполнение или подача нескольких заявок приведут к дисквалификации. Единственная официальная версия инструкции – на английском языке. Есть несколько переводов, но они не официальные.

Узнать результаты сможешь на dvlottery.state.gov начиная с 15 мая 2018 года. В случае, если ты выиграешь, нужно будет пройти интервью – там будут дополнительно проверять, нет ли юридических препятствий для твоей иммиграции в США и сможешь ли ты себя там обеспечить.

Какие сроки участия в лотерее в 2017 году?

В 2017 году лотерея началась 18 октября и закончится в полдень 22 ноября 2017 года (Eastern Standard Time, GMT-4).

Какое будущее у грин-карты?

Лотерею много критикуют и часто предлагают отменить: с ее помощью в США может переехать любой человек со средним образованием, в то время как квалифицированные специалисты не получают визу. С помощью грин-карты переехал в США Сайфулло Саипов, обвиняемый в террористическом нападении в Нью-Йорке. 1 ноября Дональд Трамп заявил, что собирается работать с Конгрессом США над отменой лотереи – он предлагает внедрение такой системы (The RAISE Act), где приоритет будет у высококвалифицированных иммигрантов.