Павел Климкин: Украина получит от США не только «Джавелины» 2 19.11.2017, 14:43

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Павел Климкин

ФОТО: УНИАН

Кроме противотанкового оружия, Украина нуждается в дронах, контрбатарейных системах и средствах ведения кибервойны.

Украина получит оборонительное летальное оружие от США, уверен министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом он сказал журналистам во время визита в Канаду, пишет gordonua.com.

Он отметил, что кроме противотанкового оружия, Украина нуждается в дронах, контрбатарейных системах и средствах ведения кибервойны.

«Я убежден, что в будущем мы точно получим больше оборонительного вооружения и военного оборудования. Не могу сказать точную дату, но мы работаем над этим... Нам нужно все это оборудование, логистическая поддержка и тренировки. Тем более, что это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами. Речь идет не об одном отдельном элементе пазла, не только о Javelin, а обо всем», – сказал министр.

31 июля издание The Wall Street Journal написало, что в США разработали план поставки оборонительного вооружения Украине. Речь идет о передаче противотанковых ракетных комплексов Javelin и средств противовоздушной обороны.

Украинский посол в США Валерий Чалый заявлял, что проект американского федерального бюджета на 2018-й финансовый год предусматривает предоставление летального оружия.

24 августа в ходе визита в Киев министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что в Соединенных Штатах рассматривают вопрос о предоставлении Украине оборонительного летального вооружения.