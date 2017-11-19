«Проще своими руками надеть ей бахилы, чем сменить хамоватого участкового врача» 45 19.11.2017, 15:10

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Если с участковым врачом в Минске вам повезло, вы выиграли жизненную лотерею.

Если педиатр внимателен к ребенку, к вам, не хамит, не цепляется за строгие правила с их регламентом – берегите его. Если вы без проблем и очередей можете по телефону узнать результаты анализов или взять талон к специалисту вовремя – не двигайтесь с места, возможно, вам это снится. А вот если не повезло, и вы все же попытаетесь сменить выданного государством врача – на результат не рассчитывайте. Об этом изданию kyky.org рассказала минская семья:

«Наш педиатр – женщина, мягко говоря, суровая. Складывается ощущение, что надзиратели в тюрьмах разговаривают нежнее, чем Екатерина Александровна. И вроде работу свою любит, профессию выбирала сознательно, но что-то упорно мешает ей быть вежливым человеком. Замечаний по поводу резкого тона я старалась не делать, еще не дошла до предела, да и вечный этот внутренний голос: «Нашим врачам с такой низкой зарплатой за их труд надо в ноги кланяться. А грубый тон можно и потерпеть, правда?»

Бахилы как символ выгорания врачей

Но тут случается у нас весьма странная и запутанная история. Очередной вызов врача на дом. Екатерина Александровна отказывается надевать купленные мною бахилы. Четыре года она это делала без проблем, а тут вдруг: «По санитарным нормам я не имею права надевать бахилы», – и собирается пройти в своих грязных кроссовках сначала в ванную, потом в комнату, где лежит больной ребенок. «Стелите газеты», – отвечает она на мои попытки ее остановить. Вопрос о том, почему раньше она надевала бахилы по первой просьбе, она оставила без ответа. «Я не имею права прикасаться к обуви» – и все. Казалось бы мелочь, да? Но для меня неприемлемо ходить в обуви по квартире. Ребенок играет на полу, там игрушки. А на улице грязь, собаки, песок. Зачем мне все это? Газет в доме нет, я не выписываю – поэтому вывожу ребенка к врачу в прихожую.

После визита Екатерины Александровны пишу запрос в Минздрав, чтобы узнать, по каким экзотическим санитарным нормам бахилы врачам запрещены. Минздрав присылает ответ: «Действующими санитарными правилами и нормами регламентированы вопросы соблюдения санитарно-гигиенического режима в учреждениях здравоохранения. Использование бахил поверх обуви медицинского персонала требуется только в помещениях с особым режимом, где выполняются стерильные медицинские вмешательства. Квартира или дом пациента не относятся к данным помещениям». Получается, для врача ходить по квартире в обуви считается нормой? Или никто никогда об этом не задумывался? Глупо объяснять, что больница и квартира не отличаются друг от друга – грязь везде одинакова. В итоге я пишу слезное письмо, взывая упростить правила и разрешить-таки докторам надевать купленные пациентами бахилы. Параллельно узнаю, что перед осмотром пациента доктор обязан обработать руки и снять верхнюю одежду.

Фото: Джастин Курланд

Но на улице осень, дети часто болеют – и сыну с температурой в 39 градусов снова приходится вызывать доктора. Ситуация повторяется: доктор категорически отказывается надевать бахилы.

– Надевайте своими руками! – обрывает она мои возлияния о том, что на улице грязь, и раньше она это понимала. Падать ниц перед врачом, который уже и так тебя ненавидит, не хочется. Я лишь спрашиваю:

– Разве у себя дома вы тоже так поступаете?

– Я не дома. Я на работе.

Екатерина Александровна замирает в прихожей и ждет, когда к ней подведут ребенка. Руки врач не обрабатывает, пока не напомнишь, верхнюю одежду не снимает. Принципиальность в вопросах санитарных норм касается только обуви и бахил.

– Теперь ко мне в кабинет вы зайдете только по записи, – такой мстительный фидбэк получаем мы с ребенком. У педиатра мы отныне в «черном списке» – и на вопрос, когда прийти на прием, ответ: «Когда будут талоны». Вендетта явно будет долгая.

Но понимаете, раз есть нормы для работы поликлиник, значит должны быть и правила врачебного «этикета» на дому. В горячей линии Минздрава на вопрос «существуют ли санитарные нормы, которых должен придерживаться врач, посещая пациента?» я получаю обезоруживающий ответ: «Нет, таких норм не существует». Понимаете, обязать или разрешить докторам надевать бахилы поверх обуви невозможно, потому что норм не существует.

Фото: Робин Шварц

Стоит признать, что у большинства моих знакомых «грязных» проблем с докторами не было, все спокойно используют бахилы – понимают, что улицы в нашем городе обрабатывают не шампунем, а реагентами. Да и дети обычно играют на полу, по которому с такой легкостью шагает врач в грязных кроссовках. Но главное, что бахилы, на самом деле, и ни при чем. Важна человечность и элементарная вежливость в отношениях врача и пациента. Тогда любые вопросы стали бы решаемы.

Платный выход, он же и вход

Безусловно, выход есть. Плати 1200 рублей за годовое обслуживание в медицинском центре, либо вызывай однократно врача на дом (стоимость 30/65 рублей за визит в зависимости от медцентра). Платный доктор без проблем наденет бахилы, обработает руки и будет ласков, как домашний британский котик. Вопрос лишь в твоей платежеспособности.

Сын моей знакомой заплатил за операцию на кишечнике. В бесплатном обслуживании ему предлагали больницу (согласно району проживания), где оказался один общий туалет на этаже. Спросите, причем тут туалет? Простите за подробности, перед операцией на кишечнике требуется его очищение. А людей в очереди на плановую операцию минимум шесть. Кто первый успел – тому повезло. Остальным остается лишь молить о терпении. В общем, мой знакомый вышел из государственной больницы прямиком в объятия платного медцентра. За операцию и прочие услуги заплатил больше 1000 рублей. Откладывал на отпуск, а потратил на право чувствовать себя человеком. Элементарный комфорт и профессиональная забота, оказывается, имеют огромное значение.

Ты имеешь право сменить врача, а он имеет право от тебя отказаться

К сожалению, просьба о бахилах ухудшила отношение врача к нашей семье.

Раз уж наш доктор всячески демонстрирует свое нежелание принимать моего ребенка, в конце концов я обратилась к заведующей отделения с просьбой поменять врача. Грубый тон педиатра – «у нее такой характер» и «надо как-то с этим мириться». Сменить врача по закону можно, но тот, заново избранный врач по тому же закону имеет право отказаться от вас. И это логично – у него своих посетителей хватает, а если он признанный мастер, то к нему и так уже стоит очередь «мигрантов». Да и выходит вроде бы несправедливо: грубый доктор и добрый доктор работают за одну и ту же зарплату, но от грубого бегут к хорошему, а перегрузы и свободное время на доходе не отражаются. «Спасибо» тебя не прокормит.

Если ты все же договоришься и поменяешь врача, приезжать к тебе домой его обязать не могут. Только что делать, если доктору, который хамит или плохо работает, ты уже не можешь доверить здоровье своего ребенка? Вызывать такси и ехать на чужой прием с температурой или вызывать платного?

Фото: Марта Джакконе

«Вы же понимаете. Людей не хватает. Приходится брать по несколько участков. Зарплаты низкие. Люди не рвутся работать в поликлиниках», – пытается оправдать всех и сразу заведующая отделением. И это все правда, одна моя знакомая переквалифицировалась из педиатра в другой профиль, потому что, работая детским врачом, она перестала видеть своих собственных детей. Личная жизнь стала всего лишь сном, и это не метафора. Как человек, ты понимаешь все сложности их профессии. Но дает ли это право на грубость и протокольную принципиальность?

Возникает самый наивный в своей обыденности вопрос: если ты работаешь и платишь налоги, то в чем твои права и где плюсы нашего медицинского обслуживания? Заставить врача быть нежнее ты не можешь, поменять врача – тоже, уменьшить очереди и получить своевременный талон... Не знаю, в этом ли столетии. Государство декларирует, что мы должны благодарить его за бесплатное медицинское обслуживание, но по факту мы все равно платим. За талоны, за профессионализм, даже за человечность и комфорт. Что кажется, дешевле не рождаться.

И что же делать в этой ситуации? На коленях надевать доктору бахилы своими руками каждый раз, пока врач не обнаглеет настолько, что потребует чашечку кофе и круассан? Поменять врача на более нежного? Как выяснилось, не получится. Если только сам главный врач не заставит чужого педиатра нас обслуживать, но «вы же все сами понимаете». Да и все равно на дому придется и дальше ублажать принципиальную Екатерину Александровну. Вызывать платного? учитывая частоту болезней ребенка, придется продать квартиру, чтобы оплачивать услуги «добрых» докторов. Так что мне тогда делать?»