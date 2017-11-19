СМИ: В РФ спровоцировавшего аварию белоруса искали 100 человек 2 19.11.2017, 15:55

5,032

Белорус спровоцировал аварию с машиной дорожной полиции в Ленинградской области и скрылся.

О происшествии сообщили вчера утром в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По первоначальной информации, рано утром на дороге Санкт-Петербург — Псков в Гатчинском районе водитель на Volkswagen «не предоставил преимущество в движении патрульному автомобилю и совершил с ним столкновение, после чего скрылся». Начались поиски.

В результате ДТП были госпитализированы два инспектора ДПС. Через несколько часов автомобиль, спровоцировавший аварию, был найден в поселке Никольское. Задержали троих. В российском МВД информируют, что личность одного задержанного установили сразу — это 35-летний гражданин «одной из стран ближнего зарубежья». Какой именно, в полиции не сказали. По информации сайта 47news.ru, речь о гражданине Беларуси.

Ресурс приводит подробности. Сообщается, что подозреваемый приехал халтурить из Беларуси и, по предварительным данным, был навеселе.

Фото с места аварии

Источник: vk.com

По информации 47news, экипаж ГИБДД двигался в направлении Санкт-Петербурга. Навстречу ехал микроавтобус Volkswagen Crafter. Неожиданно его водитель стал разворачиваться в противоположную сторону и выехал на встречную полосу. Сидевший за рулем полицейской машины 34-летний сотрудник успел уйти от столкновения — машина вылетела в кювет. Там ее несколько раз ударило о стенки канавы. На пассажирском сиденье находился 43-летний напарник водителя.

Находившийся за рулем микроавтобуса скрылся на большой скорости, несмотря на то что раненым полицейским, очевидно, нужна была помощь. На данный момент сотрудники ГИБДД прооперированы и находятся в стабильно тяжелом состоянии.

По данным УГИБДД, в поисках принимали участие около ста сотрудников ведомства и дружинников. Были подняты и те, кто отсыпался после дежурства. Установлено, что вместе с водителем в микроавтобусе были его брат и подруга брата. Они также задержаны. Выяснилось, что компания спрятала автобус во дворах поселка Никольский. О предполагаемом виновнике аварии известно, что он приехал в Ленобласть в поисках работы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства ДТП изучают сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.