Конец нефтяной поры 1 Максим Авербух

19.11.2017, 16:36

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Фото: reuters

Россия не только упустила свой шанс в 2003-2014 гг., но и нарвалась на санкции.

Прежде чем навсегда покончить с нефтью (даже ОПЕК датирует это 2035 годом), история дала России с ее базирующейся на экспорте углеводородов экономикой невиданный в истории шанс подготовиться к этому событию: высокие цены на нефть 2003-2014 года, когда в страну только от экспорта нефти/нефтепродуктов/газа поступило более $3 триллионов экспортной выручки.

В этом году окончательно определилось, что нефтяная эра подходит к концу и даже есть датировка этого "конца", причем данная ОПЕК - организацией с самым консервативным подходом к этому вопросу. Но как мы используем оставшиеся 10-15 лет? Ответ - никак. Т.е. и второй свой шанс Россия упустит.

И третье - помимо упущенного шанса 2003-2014, имея перед глазами факт скорого окончания эры нефти, Россия в промежутке сама уже нарвалась на санкции, которые с этого года наконец стали реальными - и очень похоже, что дальше РФ ждет эмбарго на нефть и возможно даже, что и газ.

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Максим Авербух, Facebook