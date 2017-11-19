Владелец Audi A6 Quattro: Высокие затраты на содержание – главное, что надо учитывать 2 19.11.2017, 16:49

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Фото: abw.by

Белорус рассказал о плюсах и минусах Audi A6 Quattro.

- Эту Audi A6 2005 года выпуска я купил 6 лет назад. Тогда по счетчику пробег у автомобиля был 55 тысяч километров. Сейчас пробег 250 тысяч, но понятно, что гарантировать из этих чисел я могу лишь то, что проехал сам около 200 тысяч, рассказывает abw.by владелец автомобиля.

- На выбор Audi А6, а не, например, BMW 5-ой серии или Mercedes-Benz Е-класса, повлияло наличие у этого автомобиля надежного полного привода Quattro и более высокая стойкость кузова к коррозии. У BMW и особенно у "ешки" кузов слабей.

Правда, сейчас и в этой машине проблемы появились, но она была бита в заднюю часть. Видимо, сказывается, что повреждено заводское покрытие.

Ржавчина на рамке лобового стекла – это последствия попадания камней и сколов краски.

Зато по состоянию днища никаких замечаний. В общем, днище подтверждает, что если Audi не была бита, то вопросов по кузову быть не должно.

Что касается полного привода – это вещь! Меня неоднократно прихватывали в дороге разные "хавьеры" - машина ни разу не подвела, всегда довозила до места назначения.

При этом клиренс у нее не для езды по бездорожью. Было бы неплохо, если бы в Quattro был еще и подходящий дорожный просвет, но есть Allroad, у которого клиренс больше. Заядлым дачникам и рыбакам я бы рекомендовал Allroad, а не "А-шестую" с полным приводом.

Правда, в содержании "А-шестая" дороговата. Например, для этой модели не подходят универсальные щетки стеклоочистителей. А щетки именно для нее недешевы. В этом году нашел их по 70 рублей, но раньше они были еще дороже.

Чтобы не подумали, что я плачусь из-за затрат, на которые приходится идти, могу сказать, что даже на газ машину не переводил, несмотря на то, что здесь двигатель бензиновый с далеко не дизельным расходом топлива. Если бы затраты на содержание были для меня неподъемными, я бы машину давно поменял. А так – езжу, продавать не думаю.

Говорится о недостатках для тех, кто присматривает себе подобный автомобиль. Высокие затраты на содержание – главное, что надо учитывать. Ну, а Allroad, понятно, должен быть еще дороже.

Дизели не люблю. Все машины у меня были бензиновые. Двигатель - V-образная "шестерка" объемом 2,4 литра.

Конечно, 5 литров на "сотню", как в дизеле, здесь не получится, как ни старайся, но надо сказать, что расход топлива очень сильно зависит от манеры езды. Хотя даже если ездить как можно спокойней, в городе придется рассчитывать не меньше чем на 10-11 литров на 100 километров, а по трассе – на 9.

Кроме того, двигатель расходует масло. Что меня в свое время удивило – об этом даже в паспорте записано. До 500 граммов на 1000 километров считается допустимым расходом масла. То есть 5 литров на 10 тысяч – это норма? Правда, сколько масла мотор возьмет, опять-таки зависит от скорости.

Начеку надо быть, если едешь со скоростью 120 километров в час и больше, когда двигатель работает с оборотами свыше трех тысяч. В случае дальней поездки по трассе нужно обязательно на щуп периодически посматривать.

А для замены масла требуется 8 литров, то есть практически в два раза больше, чем в обычную рядную "четверку" объемом 1,6-1,8 литра.

Другая сторона медали – это мощный мотор, который наделяет машину динамикой, какая должна быть у этой модели по рангу. Конечно, ставились на "А-шестые" более мощные двигатели, но и того, на что способен мой автомобиль, хватает на любые случаи жизни.

Технических проблем мотор не создавал, однако, когда недавно его диагностировали, на СТО предупредили, что на подходе цепь привода ГРМ. Надо готовиться к ее замене.

Вообще поводом поездки на СТО были другие проблемы. Во-первых, менялось сцепление. Коробка механическая, сцепление потребовало замены в первый раз за все время эксплуатации.

Одновременно ремонтировалась подвеска. В ней менялись четыре амортизатора, один подшипник ступицы, что-то еще из мелочевки. В сумме со сцеплением ремонт обошелся в 2100 рублей.

Подвеска с момента покупки перебиралась во второй раз. Подвеска сложная, поэтому дорогая в ремонте. Но, с учетом того, сколько она выдержала между ремонтами, ее надежность меня устраивает.

В электрооборудовании выходил из строя стеклоподъемник в водительской двери. Им, как известно, пользуются чаще всего, поэтому он беспокоит во многих автомобилях.

Как-то заклинила трапеция стеклоочистителей. Проблему вызвала коррозия втулок на осях механизма. Коррозия была сильная – дошло до появления раковин на втулках.

Других проблем, которые можно назвать серьезными, не было. Не нравится, что очень трудно поменять лампочку в фаре. Например, чтобы заменить лампочку с правой стороны, нужно полностью снимать воздушный фильтр. Иначе не поменяешь. С левой фарой проще, если у вас длинная рука и пальцы. Помнится, когда менял перегоревшую лампочку первый раз, промучился где-то час. Теперь, когда приобрел опыт, справляюсь с этим быстрей.

Посадка за рулем удобная, но обзорность я бы не назвал достоинством этого автомобиля. Мешают широкие передние стойки. С нашими пешеходами, которые считают, что водитель их хорошо видит, и шагают, не глядя по сторонам, прямо под колеса, нужно держать ухо востро. Бывает, что из-за ширины стоек замечаешь пешехода в самый последний момент.

По комфорту, комплектации, имиджу марки - это бизнес-класс. На ходу машина мягкая, хотя после того, как поставили новые амортизаторы, она стала жестче. Однако удивляет, как быстро стирается покрытие с разных кнопок, торпедо возле рычага КПП. Причем это не только в моей машине – заметил такое же в других "А-шестых".

Тканевая обивка маркая. Все-таки если это бизнес-класс, то производителю не помешало бы стараться соответствовать уровню бизнес-класса в любых мелочах.

В остальном у меня к машине претензий нет. Салон просторный, удобный. Чего лично мне не хватает в комплектации, не скажу – вроде бы есть все, что душа пожелает.

Багажник вместительный. Когда покупал, думал, что из-за того, что беру универсал, будет шумней в салоне, чем в седанах. Но нет, шумоизоляция отличная. Неплохая в целом машина, только, повторюсь, что вслед за мыслью о ее покупке надо подумать и о том, хватит ли денег, чтобы содержать такой автомобиль.