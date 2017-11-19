Зачем белорусы создали «умный дозатор» для алкоголя? 3 19.11.2017, 19:13

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Фото: SmartPourer

Автор идеи рассказал, зачем нужен гаджет, который не остановит алкоголика, но поможет смешать коктейль.

Шесть белорусских разработчиков собирают деньги на Кикстартере на «умный дозатор», который поможет ограничить количество выпитого алкоголя. The Village Беларусь побеседовал с автором идеи и узнал, зачем нужен гаджет, который не остановит алкоголика, но поможет смешать коктейль.

Что такое «умный дозатор»?

Белорусский проект SmartPourer — это гаджет-дозатор, который надевается на горлышко бутылки. Устройство само определяет, что за напиток содержится в емкости, каков объем, и кому он наливается. При необходимости SmartPourer блокирует поступление жидкости.

Сейчас существует прототип «умного дозатора». Внутри гаджета NFC Smart Cork стоит датчик жидкости, клапан, NFC-модуль и батарея, которая заряжается через MicroUSB. Для начала работы нужно установить приложение на свой мобильный телефон, авторизоваться при помощи учетной записи Facebook, затем заменить бутылочную пробку на NFC Smart Cork и поднести телефон или любое другое устройство, оборудованное NFC, к устройству для активации. Управлять дозатором можно через мобильное приложение. Пока доступна тестовая версия для Android, версия для айфонов пока находится на проверке у Apple.

Устройство абсолютно герметично и не влияет на вкус и качество напитка. Все данные отправляются автономно с сервера на облако в приложении.

Что умеет SmartPourer?

Фото: SmartPourer

Приложение SmartPourer хранит статистику о потреблении алкоголя и отображает ее на «диаграмме безопасности», что позволит следить за своим здоровьем и уровнем алкоголя в крови. Оно предупреждает владельца о наступлении алкогольного опьянения, автоматически рассчитывает дозировки алкоголя (при выборе определенной программы), при необходимости прекращает поступление напитка и сообщает, когда можно без опаски садиться за руль. Также устройство предоставляет рецепты, идентифицирует вылитый алкоголь, измеряет правильные пропорции для смешивания коктейлей и даже содержит игры и викторины на алкогольную тематику для вечеринок.

На что собираются деньги?

Сбор средств проходит на краудфандинговой площадке Kickstarter. Пока покупатели могут приобрести «умный дозатор» за 99 долларов, затем устройство будет продаваться в рознице за 109 долларов.

Разработчики планируют наладить массовое производство и создать уникальный программный продукт, использующий технологии BigData и Machine Learning, чтобы улучшить культуру потребления алкоголя. Также создатели хотят снизить цену устройства, что сделает дозатор доступным для широких слоев населения.

Заявленная сумма сбора — 50 тысяч долларов. Первые покупатели получат устройства в августе 2018 года.

«Почему я решил создать такой гаджет? Дело в том, что однажды я узнал существовании такого девайса, как Shot Tracker. И мне безумно понравилась идея что можно, ничего не делая, получить полную статистику по тому, как ты бросаешь мяч в кольцо, играя в баскетбол. Раньше можно было только догадываться, какой же у тебя процент результативности и тому подобного, и чтобы получить эту информацию, необходимо было либо просить специального человека ввести статистику, либо самому во время игры запоминать или записывать, что практически невозможно.

И я подумал, что еще можно улучшить устройствами наподобие Shot Tracker? И тогда мне в голову пришла мысль, что процесс потребления алкогольных напитков обделен IOT технологиями. Практически невозможно подсчитать, сколько и кому в компании друзей было налито, тем более когда уже все выпившие. Также практически не существует способа быть уверенным, что, употребляя сейчас спиртное и имея необходимость завтра в 10:00 сесть за руль, ты можешь себе позволить выпить бокал-другой вина. А с данным устройством это элементарно.

Было принято решение проверить идею, найдена команда крутых парней, знакомых c hardware и software development. Куплены сотни разнообразных датчиков, испробованы десятки и сотни разных подходов для определения того, как можно реализовать подобное устройство. В итоге были изготовлены несколько прототипов устройства и программного обеспечения к нему.

Мы выбрали Кикстартер, так как это — правильное место, чтобы показать идею и готовый прототип, и получить реальное подтверждение необходимости такого устройства и сервиса (вряд ли что-то может быть более показательным, чем предзаказ).

Нет, хотя в видео для Кикстартера я говорю, что имел в прошлом проблемы с алкоголем, на деле я не алкоголик, это просто был выбран такой художественный образ.

По сути, наш проект предназначен для людей, которые иногда выпивают, и хотят при этом контролировать свое потребление, следить за здоровьем. Но точно не для алкоголиков. Плюс, конечно, это развлечение. Нет, я не думаю, что людей отпугнет сложность настройки, так как настроек вообще никаких нет. Процесс потребления почти не меняется, только при наливании необходимо поднести свою метку, например, смартфон или смарт часы с NFC.

Фото: SmartPourer

Никаких ограничений на тип жидкости не существует — пищевые продукты, в том числе алкоголь. Теоретически подойдут и растительное масло, и бензин, и газировка. Возможно, могут возникнуть проблемы только с очень вязкими жидкостями.

Что нас отличает от так называемых «умных бутылок»? Основное отличие от всего более или менее похожего заключается в том, что наше устройство считает, сколько было налито конкретному человеку, вне зависимости от того, кто владелец устройства. Обычному человеку необходимо просто иметь свою NFC-метку и доступ в сервис.

Мы пока не строили никаких планов на белорусский рынок. Я бы не сказал, что мы привязаны к определенному месту. Например, я из Гомеля, а остальные ребята работают удаленно.

Да, конечно, определенный интерес со стороны потребителей уже есть, но результаты будут только через 49 дней».