Видеофакт: Боксер стал чемпионом мира за 11 секунд 2 19.11.2017, 19:48

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11 секунд – это новый рекорд для титульных боксерских поединков.

Южноафриканец Золани Тете за 11 секунд уложил Сибонисо Гонью в бою за звание чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации), передает «Трибуна».

Боксер первым же ударом отправил соперника в нокаут и стал чемпионом в легчайшем весе.

11 секунд – это новый рекорд для титульных боксерских поединков. Предыдущий установил Даниэль Хименес в 1994 году, когда отправил Харальда Гайера в нокаут за 17 секунд.