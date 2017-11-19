Видеофакт: Боксер стал чемпионом мира за 11 секунд

Видеофакт: Боксер стал чемпионом мира за 11 секунд2
- 19.11.2017, 19:48
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11 секунд – это новый рекорд для титульных боксерских поединков.
Южноафриканец Золани Тете за 11 секунд уложил Сибонисо Гонью в бою за звание чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации), передает «Трибуна».
Боксер первым же ударом отправил соперника в нокаут и стал чемпионом в легчайшем весе.
11 секунд – это новый рекорд для титульных боксерских поединков. Предыдущий установил Даниэль Хименес в 1994 году, когда отправил Харальда Гайера в нокаут за 17 секунд.