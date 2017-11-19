Континентальный кубок: «Юность» победила датский «Рунгстед»
- 19.11.2017, 22:14
Минчане досрочно вышли в суперфинал турнира.
Минская «Юность» обыграла «Рунгстед» из Дании в заключительном матче группового турнира 3-го раунда Континентального кубка — 2:1, передает «Прессбол».
У белорусов дублем отметился нападающий Александр Когалев.
Напомним, подопечные Михаила Захарова досрочно вышли в суперфинал турнира, который состоится 12-14 января 2018 года.
Группа D: Юность — 9 очков (3 игры), Шеффилд — 5 (3), Курбадс — 3 (3), Рунгстед — 1 (3).