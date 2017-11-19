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Континентальный кубок: «Юность» победила датский «Рунгстед»

  • 19.11.2017, 22:14
Фото: junost.org

Минчане досрочно вышли в суперфинал турнира.

Минская «Юность» обыграла «Рунгстед» из Дании в заключительном матче группового турнира 3-го раунда Континентального кубка — 2:1, передает «Прессбол».

У белорусов дублем отметился нападающий Александр Когалев.

Напомним, подопечные Михаила Захарова досрочно вышли в суперфинал турнира, который состоится 12-14 января 2018 года.

Группа D: Юность — 9 очков (3 игры), Шеффилд — 5 (3), Курбадс — 3 (3), Рунгстед — 1 (3).


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