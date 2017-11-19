Путин Последний Игорь Эйдман, kasparov.ru

19.11.2017, 22:40

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Владимир Путин

Есть все основания предполагать, что следующий президентский срок Путина закончится преждевременно и будет последним.

"Когда человек больше 15 лет у власти, у него едет крыша, развивается мания величия и преследования". Владимир Войнович

Последние 17 лет мы видели разных Путиных.

2000 год. Первый Путин. Охранник

Он пришел к власти как охранник капиталов и безопасности ельцинской "семьи" и достаточно долго следовал договоренностям с ней. Прикидывался простым "мужичком с окраины". Только маньячинка в глазах выдавала в нем патологически амбициозного и жестокого человека.

2004 год. Второй Путин. Диктатор.

Ко второму президентскому сроку он избавился от людей "семьи" в своем окружении, взял под контроль телевидение, фактически уничтожил выборы, выстроил под себя "вертикаль власти" и стал диктатором. Появилась самоуверенность и самомнение, вера в свою исключительность и непогрешимость.

2008 год. Третий Путин. Диктатор из-за ширмы, стяжатель.

Уступив Медведеву президентское кресло, Путин оставался фактическим диктатором, правящим из-за ширмы фиктивного президента. Параллельно он продолжал заниматься стяжательством, создавая свою монструозную бизнес-империю.

2012 год. Четвертый Путин. Агрессор.

Путину стало мало диктаторской власти в России. У него начали развиваться какие-то наполеоновские комплексы. Он решил войти в историю как "великий Государь – собиратель земель русских". Стали проявляться признаки прогрессирующей паранойи. Уже на предвыборном митинге в Лужниках в 2012 году он призывал слушателей "умереть под Москвой" и нес какую-то околесицу о "народе победителе, который у нас в генном коде". В очередной раз став президентом, Путин попытался реализовать свои болезненные фантазии – захватил Крым, начал агрессию в Украине и гибридную войну против Запада.

2018 год. Путин Последний. Псих.

Новый президентский срок Путина практически неизбежен. Однако ему уже давно скучно просто править и обогащаться. Свои властные и стяжательские амбиции он реализовал полностью. Вместо них на первый план выходит его паранойя. Чего только стоит его последнее заявление о коварных врагах, тайно собирающих "биоматериалы" доверчивых россиян. Именно эта паранойя, по всей видимости, будет определять цели очередного путинского срока у власти.

Люди, страдающие манией величия, похожи на наркоманов. Им нужно постоянно повышать "дозу славы". Они, как в наркотике, нуждаются в постоянных триумфах, восхвалениях, восторгах по поводу своих побед. Поэтому Гитлер после удачного захвата Чехии не остановился, а напал на Польшу и спровоцировал губительную для него мировою войну; Саддам Хуссейн – предпринял самоубийственную попытку аннексировать Кувейт и т.д. Вот и Путину для собственного душевного комфорта нужно уже что-то более масштабное, чем крымская эпопея. Отсюда и развязанная им гибридная война – первая после краха коммунизма попытка мировой военно-политической экспансии.

Российскому президенту, у которого уже есть все, что может только пожелать автократ (абсолютная власть в огромной стране и многомиллиардные капиталы), интересны теперь только параноидальные наполеоновские планы. А новый срок для него – шанс их реализовать. Он мечтает о покоренном Киеве, как Гитлер – о Париже. Но Украина и другие бывшие советские республики – это только ближняя цель. По всей видимости новый срок Путина приведет к эскалации гибридной войны против Запада.

Диктатор может долго и безопасно сходить с ума на собственном троне. Однако он обречен на скорый крах, если его безумие становится проблемой для мира и приводит к столкновению с более могущественными державами. Поэтому есть все основания предполагать, что следующий президентский срок Путина закончится преждевременно и будет последним.

Игорь Эйдман, kasparov.ru