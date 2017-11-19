Виталий Гурков привез в Киев чемпионский пояс 19.11.2017, 23:02

На концерте Вrutto в столице Украины белорусский боец вышел на сцену с чемпионским поясом.

Белорусская панк-рок группа Brutto презентовала в украинской столице альбом "Роки". В него вошли 12 песен на украинском, белорусском, английском и русском языках.

На сцену музыканты вышли с небольшим опозданием и ... не в полном составе. Один из вокалистов Виталий Гурков за выступлением коллег сначала наблюдал из зала. Это изрядно смутило фанатов. Впрочем, в середине концерта Гурков таки вышел на сцену. С чемпионским поясом. Лидер Brutto Сергей Михалок поздравил друга с победой на престижном турнире по кикбоксингу, передает 24tv.ua.

За почти двухчасовое выступление рокеры сыграли песни не только из нового альбома, но и проверенные временем хиты. Stereo Plaza хором пела "Капитал", "Черная сотня" и "Гарри".

Самые эмоциональные фанаты в безумном вихре слэмились под сценой. Наиболее рискованным поклонникам удалось пронести файеры. Поэтому охранникам клуба пришлось побегать.

Особенно на концерте выделялись маленькие дети. А их было немало. Вместе с родителями детвора пела "Воины света", "Вечернее солнце" и другие хиты Brutto.

И хотя альбом "Рокки" вышел не так давно, большинство фанатов уже успели выучить все песни наизусть. Особенно тепло встретили трек "Средние века" на слова украинского поэта Сергея Жадана.