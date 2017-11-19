К какому курсу рубля готовиться белорусам в ближайшее время 19.11.2017, 22:59

Фото: AP/Сергей Гриц

Аналитики рассказали, какой будет ситуация на валютном рынке.

На этой неделе — 15 ноября — курс доллара преодолел отметку в 2 рубля. На следующий день на торгах американская валюта продолжала рост, а в пятницу, хоть и совершила отскок, но все равно курс был выше 2 рублей. Финансовые аналитики рассказали tut.by, почему доллар так заметно вырос, и спрогнозировали, какой будет ситуация на валютном рынке.

— Ситуация на валютном рынке в Беларуси — это следствие того, что происходит на внешних рынках. Нужно учитывать 2 основных обстоятельства. Первое — ситуация на валютном рынке России, второе — на международном валютном рынке, в частности обратить внимание на динамику валютной пары евро-доллар, — отмечает финансовый консультант TeleTrade Жанна Кулакова.

По мнению аналитика, «маяком» для белорусского валютного рынка выступает курс российского рубля.

— По моим наблюдениям, у нас сейчас от этого маяка и отталкиваются. Около месяца назад у нас был обновлен очередной максимум курса российского рубля, кроме того, до этого максимумы тоже регулярно обновлялись. По сути происходит процесс постепенного, не очень заметного на первый взгляд ослабления белорусского рубля к российскому. Делается это для того, чтобы оказать поддержку отечественному экспорту, — отмечает Жанна Кулакова. — Когда на российском валютном рынке начинаются проблемы, наш регулятор использует курс российского рубля как инструмент для сглаживания колебания курса доллара и евро, что мы видим и сейчас. Зато за счет этого доллар и евро растут не так быстро, как могли бы расти, если бы курс российского рубля остался на прежней отметке.

Жанна Кулакова отмечает, что если через некоторое время на российском валютном рынке все уляжется, российский рубль начнет укрепляться, «тогда и на нашем валютном рынке пойдет обратная реакция: курс российского рубля будет обратно расти, а евро и доллар — снижаться».

При этом эксперт не исключает и вероятность того, что ситуация на российском валютном рынке все-таки до конца этого года не изменится.

— Довольно много факторов, связанных и с валютным корпоративным долгом, со спросом на облигации российского Минфина (так называемые облигации федерального займа). Судя по всему иностранные инвесторы сейчас активно избавляются от этих облигаций, поскольку напряженная геополитическая ситуация, США грозит новыми санкциями. Я думаю, что эта ситуация может продолжаться вплоть до конца года, может затронуть также и январь.

Жанна Кулакова прогнозирует, что к концу этого года курс доллара составит 2,05 рубля. А при самом пессимистичном прогнозе — если ситуация на валютном рынке России не выправится к концу года и если изменится положение на мировом валютном рынке, доллар пойдет в рост против евро — курс доллара будет 2,1−2,15 рубля.

Курс евро составит к концу года, по мнению эксперта, 2,43−2,45 рубля. При пессимистичном сценарии — 2,55 рубля.

Российский рубль, прогнозирует Жанна Кулакова, может опуститься к концу года максимум до 3,2 рубля (за 100 российских рублей).

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб обращает внимание на то, что в начале недели падал российский рубль, снижение курса которого, по его словам, не до конца объяснимо.

— Есть различные версии, но мало фактов. Мы видим, что последние годы российский рубль достаточно сильно коррелирует с нефтью, сейчас произошла полная рассинхронизация, — отмечает Вадим Иосуб. — Уже на уровне слухов активно обсуждается, что в России к концу года крупным компаниям предстоят большие выплаты по внешнему валютному долгу. Соответственно эти компании активно покупают валюту на рынке. Еще один из обсуждаемых факторов, что падение курса российского рубля — это результат введения США новых антироссийских санкций и ожидание еще большего их ужесточения. Кроме всего этого, опять происходит внешний по отношению к России процесс — ожидание роста процентных ставок ФРС в декабре. Сейчас мировые инвесторы активно выходят из валют развивающихся стран и покупают доллар. То есть падение российского рубля — явление не сильно уникальное, вместе в ним падают южноафриканский рент, турецкая лира, мексиканский песо, бразильский реал, то есть идет общее падение валют стран с формирующимися рынками. И российский рубль попал в этот тренд.

По мнению аналитика, колебание валют на международном валютном рынке будет зависеть во многом от декабрьского заседания ФРС.

— На этом фоне прогнозировать, с какими курсами мы встретим Новый год, практически нереально. Сколько будет стоить доллар, евро, российский рубль в Беларуси, более чем на 90% определяется не в нашей стране. То есть это будет определяться внешними факторами, которые никак не зависят от ситуации в экономике Беларуси. То есть все зависит от решения ФРС, антироссийских санкций, цен на нефть и так далее, — резюмирует эксперт.