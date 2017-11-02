Министр обороны Великобритании подал в отставку 4 2.11.2017, 7:39

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Майкл Фэллон

Майкл Фэллон заявил, что в прошлом не соответствовал высоким требованиям, предъявляемым к вооруженным силам королевства.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в среду, 1 ноября, подал в отставку на фоне публикаций в СМИ о его возможном «неподобающем поведении» в отношении радиоведущей Джулии Хартли, сообщает dw.com. Заявление об уходе со своего поста глава министерства направил главе британского правительства Терезе Мэй.

«В последние дни появился ряд утверждений в адрес парламентариев, а также о моем поведении в предыдущие годы. Многие из них не соответствуют действительности, однако я признаю, что в прошлом не соответствовал тем высоким требованиям, предъявляемым к вооруженным силам, которые я имею честь представлять», - отмечается в документе.

Незадолго до объявления Мэй предупредила, что в случае, если в данном инциденте появятся убедительные доказательства, последствия не замедлят себя ждать.

Ранее газета The Guardian сообщила, что Майкл Фэллон положил руку «на колено» журналистки во время ужина после встречи членов Консервативной партии. Инцидент якобы произошел еще в 2002 году, при этом Фэллон сразу же извинился за произошедшее.