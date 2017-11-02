Амина Окуева: одесситка, чеченка, хирург, снайпер 4 2.11.2017, 7:59

4,859

Амина Окуева

Все, что известно о жизни и убеждениях украинской патриотки.

1 ноября в Днепре по мусульманским обычаям похоронили погибшую в результате вооруженного нападения украинскую военнослужащую Амину Окуеву. Публичного прощания не было, время и место близкие держали в тайне, опасаясь возможных терактов. "Гордон" собрал все, что известно о происхождении, жизни, семье и убеждениях Окуевой.

Украинка или чеченка?

Мама Амины Окуевой, Ирина Каминская, в 80-е годы приехала с Северного Кавказа на учебу в Одессу. Там и родилась Амина.

"Я родилась в 1983 году, в Одессе, в Украине, но затем длительное время жила на Северном Кавказе, в Чечне, в России, даже в Москве – около пяти лет. Вернулась в Украину примерно в 2004-м. Отец – чеченец, но он умер давно, и я его не знала. Мать – советская полька, с Северного Кавказа. Братьев и сестер у меня нет", – рассказала она изданию "Цензор.НЕТ" в июне 2017 года.

Мама Амины вышла замуж за Виктора Никифорова и взяла его фамилию. А сама Амина дважды меняла имя и фамилию. В детстве ее звали Наталья Никифорова, после первого замужества и принятия ислама она стала Анастасией Мустафиновой, после того как вышла замуж во второй раз, – Аминой Окуевой.

Школу окончила в Москве, там же встретила первого мужа, но потом вернулась в Одессу.

"Обстоятельства сложились так, что вновь оказалась в Одессе. Фактически бежала из Москвы, где в разгар второй чеченской войны существовать "иноверцам" было сложно", – рассказала она в интервью газете "Факты" в 2015-м.

О своем участии в событиях в Чечне Окуева рассказывала мало. Тогда ей было всего 16 лет.

"С 1999 года, со второй чеченской войны, я принимала участие в помощи Сопротивлению. Подробности обсуждать не буду. Сопротивление и направило меня учиться на хирурга. Для наших бойцов в горах Ичкерии многие ранения становились смертельными – потому что не хватало остро медиков, а обращаться в больницу нельзя. И вот я поехала в Одессу, поступила в Одесский медицинский университет. Училась шесть лет, затем поступила в интернатуру по специализации "общая хирургия". Но после интернатуры уже не практиковала врачом. Революция началась, война", – объясняла Амина.

"Война для меня – не новые ощущения. Я застала вторую войну в Чечне, правда, в качестве мирного жителя. Поэтому к обстрелам отношусь нормально. В плане масштабности в Чечне все было гораздо серьезнее: сметенные вместе с городами и селами мирные жители. Там использовалось намного больше тяжелое вооружение, все виды бомб, кроме ядерного оружия".

Ислам она приняла в 2000 году, в 17 лет. Девушка сменила имя на Анастасию, надела хиджаб и вышла замуж за военнослужащего, чеченца Ису Мустафинова, пишет "BBC Україна". В 2002 году у Амины родился сын. По данным издания, первый муж Окуевой внезапно скончался в 2003 году. ФСБ причисляла Мустафинова к участникам "бандформирования в Чеченской Республике".

Вторым мужем Окуевой стал Ислам Тухашев, по российскому паспорту – Ислам Окуев, писал "Московский комсомолец". Журналисты утверждают, что паспорт был поддельным. Супруги приехали в Одессу, но власти депортировали Тухашева за нарушение правил пребывания в стране. В России его обвинили в убийстве сотрудника спецслужб и в 2006 году приговорили к пожизненному заключению, писало издание Regions.ru.

С Адамом Осмаевым Окуева познакомилась в 2008 году в интернете: они общались на одном из форумов антироссийского подполья. В интервью она подчеркивала, что это был ресурс "для тех, кто борется за свободу Кавказа, а не форум знакомств".

"Все законспирированы, никто никогда не выставлял настоящих данных. Но вот с одним из участников, как оказалось, у меня были общие взгляды на геополитику. Мы общались примерно полгода. И вот вдруг в личной переписке выяснили, что мы живем оба в одном городе – в Одессе! И мы начали встречаться. Но не так встречаться, как принято у вас, а просто встречаться в публичных местах, в кафе, чтобы рядом были другие люди, не наедине. Адам предложил мне выйти замуж буквально после нескольких встреч. Но я не была готова сразу ответить ему. Мы поженились через год после знакомства, в 2009 году", – рассказывала Амина.

Пара сначала не регистрировала брак, поженились в мечети, так как Осмаев жил в Одессе на нелегальном положении и без официальных документов.

"Адам до встречи со мной в 28 лет не женился. Хотя родственники ему невест подыскивали постоянно, предлагали ему много хороших девушек. Но Адам отказывался. Он искал именно жену-товарища, с которой можно вместе посвятить себя Сопротивлению", – объяснила девушка в интервью.

На вопрос, планируют ли они заводить детей, заявила: "Нет. Я не хочу говорить о причинах. У меня есть ребенок, он с родственниками. Мы с Адамом посвятили свои жизни борьбе за свободу нашего народа".

В феврале 2012 года, во времена президентства Виктора Януковича, правоохранители задержали в Одессе Адама Осмаева и гражданина Казахстана Илью Пьянзина после взрыва в одной из квартир. Им выдвинули подозрения в незаконном обращении с оружием и взрывчатыми веществами, позже в СБУ заявили, что с декабря 2011-го по февраль 2012 года задержанные готовили покушение на Владимира Путина, который тогда был премьер-министром РФ и кандидатом в президенты. Пьянзина по запросу Генеральной прокуратуры РФ украинские власти выдали российской стороне. В сентябре 2013 года в Москве его приговорили к 10 годам лишения свободы. Экстрадировать собирались и Осмаева.

"Задержание было как гром среди ясного неба. Как и обвинение в попытке покушения на Путина. Это для меня был выпускной шестой курс, подготовка к экзаменам. Несколько месяцев меня три–четыре раза в неделю вызывали на допросы и спрашивали одно и то же. Вначале нас ввели в заблуждение, что его будут судить здесь, в Украине, что выдавать его не будут. Но когда апелляционный суд отказал в нашем ходатайстве и стало ясно, что его выдадут, мы начали действовать очень быстро. Для нас с Адамом то, что его не выдали, – это самое первое чудо, которое с нами произошло. Мы успели подать иск в Европейский суд по правам человека, суд очень быстро вынес решение, и экстрадиция была приостановлена".

Окуева была уверена, что Осмаева использовали для давления на его отца из-за нефтяного бизнеса в Чечне. Когда экс-президент Украины Виктор Янукович бежал из Украины, пара надеялась, что Осмаева быстро выпустят, но дело затянулось: обвинения в покушении на Путина с него сняли, но продолжали обвинять по статьям о незаконном обращении с оружием и взрывчатыми веществами.

"Его посадили в 2012 году, перед выборами президента России. И я подозреваю, что это был подарок к выборам. То есть в России это использовали в качестве пиар-хода. Я думаю, что Путин – это не человек, а воплощение зла. Нас всех таскали на допросы в СБУ, в милицию, делали обыски дома. Но сейчас со стороны смотришь, насколько это бредовое обвинение, что якобы мой муж и еще два человека варили какое-то самодельное взрывчатое вещество в кастрюльке, по общедоступному рецепту из интернета, чтобы посредством всего этого осуществить теракт в отношении Путина. Почему выбрали моего мужа? Потому что его отец еще с советских времен стал председателем "Чеченнефтепродукта". Это достаточно серьезная организация. И когда ко власти пришел Кадыров-младший, этот бизнес захотели каким-то образом отжать, как это обычно происходит".

18 ноября 2014 года Приморский райсуд Одессы признал Осмаева виновным в незаконном обращении со взрывчатыми веществами, неосторожном уничтожении чужого имущества и подлоге документа, приговорил к двум годам, девяти месяцам и 14 дням тюремного заключения. Его освободили в зале суда, так как положенный срок он отбыл в СИЗО.

После выхода Осмаева на свободу пара зарегистрировала брак в надежде, что это даст возможность Адаму получить украинское гражданство. Но пока прошения и ходатайства остаются без ответа.

Майдан

Пока муж Окуевой был в СИЗО, в Украине началась Революция достоинства. Амина отправилась в Киев на Майдан, оказывала медицинскую помощь раненым во время акций протеста. Вместе с восьмой "афганской сотней" она стояла на улице Грушевского.

"Война – это что-то темное, но там отпадает шелуха, условности, так называемый этикет. Там – все очень просто и ясно. А светлым, несмотря на потери, для меня был Майдан. Это подъем эмоций, патриотизма, желания что-то делать. Там радикально поменялось мое отношение к Украине, к украинскому народу. Раньше я особо украинцев от русских не отличала. Нет, понимала, что это отдельный народ, которому Россия такой же враг, как и чеченцам, но живя на Майдане, я поняла, что это принципиально разные народы, разные именно менталитетами".

Выборы 2014 года

В 2014 году Окуева баллотировалась по одномандатному избирательному округу №136 в Суворовском районе Одессы как самовыдвиженец. Набрала 3,72% голосов, заняла девятое место и не прошла в Раду.

"Я принимала участие в выборах в Одессе, меня подбили мои побратимы. Баллотировалась по одномандатному мажоритарному округу, самовыдвиженец, но не прошла, и даже рада этому, потому что изначально не горела желанием туда попасть. Я думаю, мне там было бы очень скучно. Я себя комфортнее чувствую на фронте", – заявила Окуева изданию "Цензор.НЕТ" в 2014 году.

В этой же кампании она призывала голосовать за партийный список "Правого сектора".

Фото: Amina Okueva / Facebook

Окуева была помощником нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука на общественных началах. В 2014 году они объявили о создании "Антикремлевского блока народов". Мосийчук заявил, что украинцы должны поддержать народы Кавказа в их борьбе за свободу и независимость от России. Между покушением на Мосийчука и убийством Окуевой в октябре 2017 года прошло пять дней. Осмаев уверен, что исполнители – одни и те же.

Война на Донбассе

Когда в 2014 году Осмаев вышел из СИЗО, Окуева уже была добровольцем в батальоне "Киев-2". Ее оформили как фельдшера, но она участвовала в боевых действиях. Адам сразу после освобождения присоединился к международному миротворческому батальону имени Джохара Дудаева, а после гибели его командира Исы Мунаева возглавил подразделение.

Окуева получила специальность гранатометчика и оператора противотанкового ракетного комплекса.

"Я оставила своего 13-летнего сына одесским родственникам и вступила в батальон "Киев-2" – стала его фельдшером. Поскольку медицинское образование у меня гражданское, а не армейское, то в военном билете записано не "врач", а "фельдшер". Но это не сужает круг моих профессиональных обязанностей. Ну, а в случае необходимости участвуешь в бою наравне со всеми – будь ты хоть фельдшер, хоть повар".

25 июля 2017 года Амина сдала экзамены и получила звание младшего лейтенанта десантно-штурмовых войск.

Вместе с мужем они участвовали в АТО как пара снайперов. Служба в качестве снайпера для Амины была почти "самоволкой", так как официально она состояла в полку "Киев-2". Чтобы поехать на позиции с мужем, она брала увольнительную.

"Да, у нас хорошая семейная пара. На позициях один из нас наблюдает и вычисляет, другой стреляет, и мы меняемся. Сейчас главное – чтобы поврежденный кусок легкого не помешал ему продолжить наши боевые действия. Главное – чтобы была в порядке жизнь, даст бог... Мы рисуем карточку огня, отмечаем ориентиры в зоне поражения, расстояния вымеряем, рисуем по сетке. Вычисления производит в основном Адам. Но вообще у нас в паре взаимозаменяемость. Один наблюдает в бинокль или тепловизор, другой с винтовкой, мы меняемся каждые пару часов", – рассказывала Окуева в интервью "Цензор.НЕТ".

В конце 2016-го, перед Новым годом, она уволилась из полка.

"Я мусульманка. По своим религиозным убеждениям ношу хиджаб. Есть целые мусульманские батальоны, которые сражаются за Украину. Мы живем здесь, и если напали на нашу землю, то защиту этой земли можно приравнивать к священной обязанности. Это не противоречит нашей религии. Главное – это наше намерение. И если оно правильное, то мне это зачтется как благое дело".

Покушение 1 июня

1 июня на Подоле в Киеве мужчина, представившийся Алексом Вернером, журналистом французской газеты Le Monde, выстрелил в Осмаева. Позже выяснилось, что "журналист" – Артур Денисултанов-Курмакаев, киллер чеченского происхождения из Санкт-Петербурга по прозвищу Динго.

По данным полиции, "Вернер" договорился с парой об интервью. После беседы мужчина попросил Адама пересесть на заднее сидение к супруге, якобы хотел вручить им подарок от редакции и сфотографировать; достал из "подарочной" коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву. Окуева открыла огонь в ответ из наградного пистолета Макарова. Она сделала четыре выстрела.

"У меня получилось только то, к чему я готовилась всю жизнь. Мы постоянно обсуждаем, что россияне постараются нас убить, по несколько раз в день. Мы были морально готовы, можно даже сказать, ждали, что это может произойти. Прятаться и ничего не делать – это не наш подход. Мы верим, что все предопределено и каждый человек должен делать то, что считает правильным, независимо от того, опасно это или нет".

Киллер выжил, сейчас он находится под стражей и отказывается давать показания. 9 июня Осмаева выписали из больницы.

Телепроект "Герои Кавказа"

В октябре, за несколько дней до гибели, Амина начала телевизионный проект на крымскотатарском канале ATR. В качестве ведущей программы "Герои Кавказа" она успела записать пилотный выпуск.

"Приступили к осуществлению нового начинания, которое задумывалось и рождалось не меньше года. Для меня это совершенно новая сфера деятельности, поэтому я немного нервничала при записи пилотного выпуска. Одно дело, уже привычное для меня, – быть гостем в студии, и совсем другое – самой принимать гостей. Кстати, первых гостей нашей программы о героях Кавказа искренне благодарю. Ваши воспоминания для меня очень ценны", – написала Окуева в Facebook 24 октября.

Единственный выпуск программы вышел в эфир 31 октября.

Фото: Amina Okueva / Facebook

Убийство

Вечером 30 октября на железнодорожном переезде в поселке Глеваха (в 10 км от Киева) неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находились известные украинские добровольцы, ветераны АТО Адам Осмаев и его жена Амина Окуева – от ранения в голову она скончалась на месте.

Амину Окуеву похоронили 1 ноября в Днепре.