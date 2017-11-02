Лукашенко больше не заработает на турецких помидорах 2 2.11.2017, 8:09

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Фото: REUTERS/ Vasily Fedosenko

Для белорусского правителя закончилась еще одна «халява».

Конец томатной войны: после двухлетнего перерыва турецкие помидоры снова появятся на полках российских магазинов — сегодня запрет на их экспорт частично снят. Первая партия, небольшая по российским масштабам, составит около 50-ти тысяч тонн, и ее поставят до конца года, говорится в репортаже «Белсата».

Пищевой конфликт Москвы с Анкарой начался в ноябре 2015-го года

Турция сбила российский бомбардировщик Су-24 — тогда Анкара ответила, что просто защищала свое воздушное пространство.

В ответ российская сторона ограничила торговлю и запретила своим гражданам посещать турецкие курорты, а санкционные овощи и фрукты, которые попадали в Россию нелегально, демонстративно уничтожали.

Выгоду от российского эмбарго тогда снова получил Минск

Согласно Институту статистики Турции, Беларусь только в первом квартале этого года закупила турецких томатов более чем на $ 32 млн — больше, чем Румыния и Польша вместе взятые.

«Цивилизованные правила торговли между Россией и Беларусью у нас не выработаны, нет информационной контрольной системы, которая отслеживала бы потоки продуктов. Поэтому логично, что находятся нечистые на руку бизнесмены, структуры, в том числе пригосударственные», — говорит экономический обозреватель Инна Гармель.

Глава «Россельхознадзора» Сергей Данкверт неоднократно высказывался о мошенничестве официального Минска с реэкспортом запрещенных томатов.

А по данным Белстата, за первые четыре месяца текущего года Беларусь приобрела 65 тонн томатов, а на внутреннем и зарубежном рынках официально продала лишь 23. По мнению же российского политолога Андрея Суздальцева, потепление российско-турецких отношений не приостановит контрабанду.

«Между Россией и Беларусью границы нет, и если фуру с контрабандными помидорами перехватывать на таможне, Россельхознадзор — они ведь не таможенники, они смотрят только на качество и на то, откуда она», — поясняет политолог.

Куда же идут деньги от такой выгодной продажи?

«Эти фирмы основаны белорусскими олигархами, они все находятся под прикрытием президента и деньги из контрабанды идут не в бюджет, а в карман семьи Лукашенко», — уверен Суздальцев.

Поэтому в нынешней ситуации, когда санкции с Анкары частично сняты, Москва не только не закрывает, но еще шире открывает ворота для томатной контрабанды, считает эксперт.