11 фото о том, как добираются в офис люди по всему миру

11 фото о том, как добираются в офис люди по всему миру1
- 2.11.2017, 8:15
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Есть страны, где этот процесс чрезвычайно увлекателен.
Чтобы добраться до работы, мы встаем, собираемся и уныло плетемся на автобусную остановку или метро. Но есть на Земле города и страны, где этот процесс происходит иначе.
AdMe.ru удивился тому, насколько, оказывается, по-разному выглядит утро работающих людей на нашей планете, и спешит поделиться открытием с вами.
Ла-Пас, Боливия
В боливийском городе Ла-Пас существует самая длинная в мире канатная дорога — Mi Teleférico. Она соединяет крупный Ла-Пас с городом-спутником Эль-Альто. Дело в том, что дорога между городами (около 12 км) петляет из-за трудностей рельефа и вечно забита автотранспортом, поэтому гораздо удобнее перемещаться, добираясь на работу и обратно, по канатной дороге.
Пномпень, Камбоджа
В столице Камбоджи люди часто плавают по реке на таком вот не слишком современном пароме, чтобы, например, добраться до работы или доставить в определенное место груз.
Венеция, Италия
В Венеции островная зона является пешеходной. Водные каналы здесь — это дороги, соответственно, и общественный транспорт составляют теплоходы под названием вапоретто. Есть обычные маршруты — они останавливаются у каждого причала, а есть экспрессные. В общем, очень похоже на привычную нам систему городских автобусов. Маршруты довольно разветвленные и запутанные, так что приезжим лучше всегда смотреть карту на остановках-причалах.
Бангкок, Таиланд
В Бангкоке также довольно популярна разветвленная система речного транспорта, который имеет свое расписание, маршруты и различных перевозчиков. Это очень удобно, а также быстрее и приятнее, чем стоять в пробке в ужасную жару.
Порт-о-Пренс, Гаити
В столице Гаити Порт-о-Пренсе такие грузовики используют как общественный транспорт для школьников. Дети сидят в кабине грузовика рядом с водителем, пока добираются в школу.
Амстердам, Нидерланды
Голландия, пожалуй, самая «велосипедная» страна. Здесь велосипедов больше, чем населения, только представьте! А в крупных городах — Амстердаме и Гааге, к примеру — 70–80 % поездок совершается именно на велосипеде. Здесь существует обширная сеть велодорожек, а некоторые улицы и вовсе преимущественно велосипедные. Люди выбирают в основном этот вид транспорта, чтобы добраться на работу.
Пешавар, Пакистан
В Пакистане для того, чтобы добраться до места назначения, до сих пор часто используют повозки, в которые запрягают ослов. Для большего удобства наверх можно поставить стул, например.
Карачи, Пакистан
В Пакистане люди ездят в час пик не только внутри автобусов, но и на крыше: там, к слову, проезд обходится дешевле. Кстати, автобус на фото выглядит ярко и весело — все дело в том, что роспись автотранспорта очень популярна в Пакистане.
Токио, Япония
В Токио многие люди отправляются на работу из пригородов, а после едут обратно. Кажется, все вполне обыденно. Вот только метро столицы Японии в час пик просто не справляется с огромным количеством пассажиров, и для того чтобы как можно больше людей разместить в вагоне, существует даже специальный персонал — этакие «утрамбовщики людей». В общем, час пик в токийском метро — далеко не самое приятное время.
Париж, Франция
Во Франции самокаты и скутеры — весьма распространенный вид транспорта, и мужчиной в деловом костюме на самокате тут никого не удивишь. А что, ведь так удобнее и быстрее добираться до работы.
Коломбо, Шри-Ланка
В Шри-Ланке тоже проблема влезть в вагон поезда, только наземного. Чтобы добраться до работы, многие вынуждены ехать даже на подножке — двери все равно обычно не закрываются, а поезд едет медленно.