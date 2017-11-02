Автомобилистка: Женщины более логичны и последовательны на дорогах, чем мужчины 17 2.11.2017, 8:49

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Фото: onliner.by

По статистике, каждый третий водитель в Беларуси — представительница прекрасного пола.

По случаю недавно прошедшего Дня автомобилиста Relax.by пообщался с автомобилистками-женщинами. По статистике, каждый третий водитель в Беларуси — женщина, но представительниц прекрасного пола все так же упорно, как десяток лет назад, стремятся пересадить на строгие коричневые кресла угрюмого общественного транспорта. Журналисты выяснили, почему для девушки обойтись без машины в городе практически невозможно.

Дарья Клюйко,

журналистка, за рулем 3 года

Неудобно, будучи матерью двойняшек, передвигаться по городу без авто. Автобусы и троллейбусы все, как на подбор, с двумя ступеньками. Как туда залезть и вылезти оттуда самостоятельно — ума не приложу. Как-то был у меня интересный опыт: я гуляла недалеко от дома с коляской и попала под жуткий ливень; рядом как раз была остановка: казалось бы, садись в автобус да езжай домой, только вот ни один мужчина не помог мне попасть внутрь. Выручили школьник-подросток и девушка, которая тоже была с коляской. Кое-как забрались. К своей остановке я подъезжала уже в гордом одиночестве: конечная. Благо, водитель не поленился и вылез из кабины, помог снести коляску со ступеней. Больше я такие поездки не практиковала.

На машине езжу каждый день. После обеда с дочками выхожу из дома и еду в какой-нибудь красивый парк в центре, чтобы погулять. Попутно заезжаем в торговые центры, кафе, там встречаюсь с подругами. Домой возвращаемся только к вечеру. Без машины жить было бы грустнее во много раз.

Почему мне не нравится велосипед? Ради удовольствия я кататься люблю, но как вид транспорта в нашей стране он не годен. Большую часть года ездить на нем ужасно некомфортно и небезопасно. Где в Минске толковые велосипедные дорожки? Нормально сделанная — одна-единственная, зато ведет из ниоткуда в никуда, а на тротуарах — гигантские бордюры. Безбарьерная среда во всей красе.

В автобусах зимой холодно, а летом — жарко. В метро — хорошо, но подойдет оно мне лишь тогда, когда дети пойдут своими ногами. Пока там тоже делать нечего: сопливые люди, толчея, негатив ужасный.

Мне нравится водить машину, дискомфорт я испытываю, когда еду на пассажирском сидении: не могу расслабиться и постоянно слежу за дорогой, рефлекторно торможу и выжимаю сцепление даже без педалей под ногами. На белорусских дорогах меня все устраивает: разметка прекрасная, выделенные поворотные полосы, светофоры со стрелочками — удобно и безопасно. Спасибо дорожникам и ГАИ.

На стереотипы о женщинах за рулем никак не реагирую (шутки про тещу мне больше неприятны). Знакомые так не шутят, подруги все у меня отлично водят, моя родная тетя с правами с 1985-го ездит каждый день и ни одной аварии! Так что у нас в семье другой стереотип: женщина за рулем — прекрасный водитель.

Наталья Надольская,

телеведущая, за рулем 20 лет

Я автомобилист по призванию, по рождению (папа был водителем автобуса) и по необходимости. Я очень деловая, и мобильность для меня превыше всего: за день нужно переделать 100 дел в разных точках города, какой уж тут велосипед.

У каждого есть право выбирать. Для меня важен лишь принцип взаимного уважения, в том числе на дороге. К тому же наш общественный транспорт не готов вместить всех желающих, поэтому, полагаю, с годами число автомобилей будет только расти. Машина — это же и мобильность, и демонстрация статуса, и просто жизненная необходимость.

Наши дороги нравятся тем, что они короткие и широкие; хороший скоростной режим и соответствующая работа светофоров; ремонты делают оперативно. Расстраивает отсутствие у автомобилистов уважения к общественному транспорту. Я всегда стараюсь пропускать автобусы и троллейбусы, остальные же норовят проскочить. Раздражает наглость других водителей (когда они паркуются там, где удобно, и уходят) и нехватка парковочных мест, особенно в центре города.

Шутка про обезьяну с гранатой уже неактуальна. Современные женщины — хорошие водители. Посмотрите хотя бы на меня! За рулем мастерство зависит от скорости реакции и умения быстро оценить дорожную ситуацию и принять правильное решение, а женщины иногда более логичны и последовательны на дорогах, чем мужчины. И чисто по-женски более терпимы к окружающим.

Я не делю автомобилистов по половому признаку, хотя женскую манеру езды угадываю всегда безошибочно. За последние 10 лет женщины-автомобилисты сильно улучшили свои водительские качества. А вот нервозности на дорогах стало больше, как и понтов и агрессивной манеры езды. Я за взаимовыручку на дорогах: если ты уступил кому-то, завтра уступят тебе.

Автомобиль в многодетной семье — вещь незаменимая. Сейчас мы переехали жить за город к Минскому морю. Теперь нет проблем с парковкой в перегруженном дворе, но и расстояния добавилось. Поликлиника, детский сад, секции — я не представляю ни один выезд из дома без авто. К тому же Минск — очень компактный, любое расстояние — полчаса по кольцевой.

Без автомобиля я была лишь однажды (где-то месяц): как только спустилась в метро, чуть голова не закружилась от такого количества людей и запахов, в первое время это шокирует. Летом чаще ходила пешком по тому маршруту, по которому ехала бы на авто.

Ксения Цыганок,

ивент-менеджер, за рулем 6 лет

На наших дорогах я себя ощущаю комфортно. Даже сравнивая их со многими европейскими, прихожу к выводу, что они намного шире и вообще качественнее сделаны.

Когда еду по городу, не вижу разницы между женщиной-водителем и мужчиной. Замечаю другое отношение: скорее, хорошее, особенно, если ездишь с ребенком. Очень много помогают: однажды охрана казино разрешила мне оставить машину на парковке их заведения, стоило только попросить. Есть истории про гаишников, которые лояльны к мелким правонарушениям. В общем, в этом плане у матерей за рулем — сплошные плюсы.

Есть такое мнение, что девочки хуже водят, медленно ездят, неправильно паркуются. Оно, может, не совсем безосновательное; просто во многих семьях за руль чаще садится муж, а жена водит эпизодически (и, разумеется, хуже: у нее меньше практики). Но я думаю, среднестатистическая девочка будет ездить аккуратнее среднестатистического мальчика. Просто к этому факту нужно спокойно относиться, а не создавать лишний повод для насмешек.

До появления ребенка ездила гораздо меньше. Я не очень люблю машину, гораздо проще на метро или автобусе: сел, книжку читаешь, а за рулем ты постоянно напряжен, следишь за дорогой.

Но я не понимаю мам, которые не пользуются автомобилем: с маленьким ребенком без него никуда не уехать; придется сидеть в своем квартале, ходить на дворовую детскую площадку. В транспорте с коляской невероятно тяжело: люди помогают неохотно, самой не справиться, погода теплая в дефиците.

Как эколог я предлагаю отказаться от автомобиля в пользу общественного транспорта, в том числе и для того, чтобы дети дышали чистым воздухом. Это правильная позиция, так что если еду куда-то сама, предпочту велосипед машине, но с непоседливым ребенком это, к сожалению, невозможно.