БНК призвал вернуть санкции против режима Лукашенко 6 2.11.2017, 8:59

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Только вместе мы можем остановить политические репрессии в Беларуси.

Рада БНК призывает ЕС вернуть визовые санкции против судей, виновных в репрессиях против общественных активистов и лидеров уличных протестов.

Об этом говорится в заявлении, принятом после арестов Николая Статкевича и Владимира Неклаяева. Сайт Charter97.org приводит текст документа:

«Заявление Рады Белорусского Национального Конгресса

Прекратить политические репрессии в Беларуси!

Рада БНК выражает протест против незаконных арестов общественных активистов и лидеров уличных протестов.

Акции «За мирную Беларусь!» и «Марш рассерженных белорусов 2.0», которые были организованы Белорусским Национальным Конгрессом и прошли 8 сентября и 21 октября в Минске, носили мирный характер. Во время их проведения не было никаких замечаний со стороны представителей силовых структур режима.

Несмотря на это, десяткам активистов БНК вынесены приговоры в виде штрафов и арестов.

Перед «Маршем рассерженных белорусов 2.0» были осуждены на 15 суток ареста Евгений Афнагель, Андрей Шарендо (административные процессы прошли без их участия) и Павел Северинец. Максим Винярский получил 10 суток ареста за комментарий в «Фейсбуке».

21 октября, в день проведения акции, были превентивно задержаны ряд активистов в разных регионах страны.

27 и 28 октября были похищены Грета Соболевская, Дмитрий Сильченко, Артем и Дмитрий Черняк. В течение трех суток родственники и друзья активистов не могли получить информацию об их местонахождении и дальнейшей судьбе. Только во второй половине дня 30 октября стало известно, что молодые люди были задержаны и осуждены за участие в мирных акциях протеста.

О намерении властей и дальше усиливать политические репрессии свидетельствуют новые аресты.

Лидера Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича задержали 30 октября для того, чтобы сорвать его участие в сессии Парламентской Ассамблеи «Восточного партнерства». 1 ноября за интервью осужден на 10 суток ареста Владимир Некляев, подтверждено незаконное решение об аресте Вячеслава Сивчика за участие в акции «За мирную Беларусь!». Ждут судов ряд активистов БНК.

Мы требуем от белорусских властей немедленного освобождения Николая Статкевича, отмены незаконных приговоров в отношении других лидеров и активистов БНК и прекращения преследования по политическим причинам.

Обращаемся к белорусскому обществу с призывом поддержать наши справедливые требования.

Обращаемся к международному сообществу, в первую очередь — к европейским политикам, с призывом вернуть визовые ограничения в отношении судей, которые выносили политически мотивированные незаконные приговоры за участие в мирных акциях протеста. Очевидно, что их отмена развязала руки белорусскому режиму для давления на граждан страны.

Только вместе мы можем остановить политические репрессии в Беларуси.

Свободу Николаю Статкевичу!

Свободу политзаключенным!

Жыве Беларусь!»