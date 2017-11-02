«Вирус» в голове Путина 1 Игорь Яковенко, ej.ru

2.11.2017, 9:21

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Президент РФ и его Госдума увлеклись средневековой конспирологией.

Те, кому интересно, что будет с Россией в период очередного президентского срока Путина, который начнется после 18.03.18, получили возможность заглянуть в ближайшее будущее. Эту возможность предоставили: сам Владимир Путин, член СПЧ Игорь Борисов, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко и военный «эксперт» Игорь Никулин. Каждый из них дал свой фрагмент, при сложении которых пазл будущего России выглядит вполне отчетливо и реалистично.

Игорь Борисов, глава Российского общественного института избирательного права, выступая на заседании СПЧ, обратил внимание Путина на новую угрозу россиянам, которая, как и все остальные, исходит из-за рубежа. Дело в том, что они на нас — смотрят. Как удалось установить бдительному Борисову, видеотрансляции с избирательных участков в Единый день голосования посмотрели около миллиона иностранцев. Игорь Борисов, естественно, поднял тревогу: «Вопрос — для чего такое количество интересантов смотрят наши выборы, и проводят видеозапись фактически образа человека, и как он дальше будет использоваться». Очевидно, бдительный Игорь Борисов разоблачил коварный замысел заокеанских боевых магов, которые вознамерились изготовить ростовые куклы россиян, после чего колоть их иглами, жечь каленым железом, причиняя тем самым невыносимые муки.

Владимир Путин живо откликнулся на выступление бдительного Борисова и тут же рассказал о намного более страшной угрозе, исходящей от тех же заокеанских «коллег». «По поводу того, что образы наших граждан, избирателей собирают и как-то используют. Образы-то ладно, а вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране?» — нарочито спокойным голосом спросил Путин. Члены СПЧ затаили дыхание и замерли от ужаса. А Путин продолжал пугать, ужас становился все конкретнее и все ближе подступал к каждому из сидящих в кремлевском зале: «Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот зачем это делается. Такая деятельность ведется целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса».

К концу этого триллера Путин понял, что немного переборщил и у некоторых членов СПЧ может случиться истерика. Поэтому президент решил успокоить своих верных правозащитников и велел не бояться: «Они пусть делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны».

В далеком советском детстве мне пришлось наблюдать, как один плохо воспитанный мальчик бросил пачку дрожжей в деревенский туалет. Слова Путина о сборе российского биоматериала, вброшенные в российское публичное пространство, произвели эффект, намного более впечатляющий. Я сейчас не о взрыве фекального юмора в твиттере, где пользователи устроили конкурс на лучшую шутку по поводу бесхозных биоматериалов в отечественных лифтах и подъездах. Главное бурление случилось в Госдуме — как в месте наибольшей концентрации российского вторичного продукта. Кстати, если кто встретит писателя Войновича, передайте ему, что он, конечно, гений, но и негодяй изрядный, поскольку, описывая в таких мельчайших деталях судьбу России, он тем самым подсказал сценарий. Ну, нельзя в нашей стране писать антиутопии, неужели не ясно? Все же реализуется немедленно!

Так вот, слова Путина, провалившись в круглое отверстие Госдумы, нашли живейший отклик у бывшего главного санитара Онищенко, который там теперь служит в Комитете по образованию (!) и науке (!!). Бывший санитар Онищенко мгновенно взбурлил и потребовал пресечь иноземную биологическую угрозу: «Сегодня у нас есть много лабораторий, которые проводят клинические исследования. Это иностранные лаборатории, например, «Инвитро». Мы их допустили к самому сокровенному. Сегодня во многих клиниках крупных городов нашей страны они проводят исследования, проводят качественно, но имеют огромные возможности для изучения этого материала на территории нашей страны и передачи данных за рубеж. Я неоднократно обращал внимание спецслужб, что нужно это прекратить или взять под серьезный контроль».

Это было выступление бывшего санитара Онищенко по главному государственному телеканалу «Россия 1», которое фактически можно считать обращением к народу с предупреждением о нависшей над ним угрозе. Но у россиян нет повода для паники, поскольку на их защиту встал бывший санитар Онищенко, который срочно разрабатывает закон о биологической безопасности и уже в декабре внесет его в Госдуму.

Впрочем, россиянам надо быть бдительными и присматривать за своими биоматериалами, чтобы они не попали в руки врагов. «То, что сегодня происходит сбор жидкостей, органов и тканей наших сограждан, это не что иное, как свидетельство того, что США не прекратили свою наступательную военную программу», — предупредил страну бывший санитар Онищенко.

Важное дополнение к разоблачениям бывшего санитара Онищенко сделал на канале RT военный эксперт Игорь Никулин. Он объяснил, что речь идет о разработке биологического оружия, боевого вируса, который будет действовать только на россиян, а иностранцев не трогать. Именно поэтому враги вывозят только российские биоматериалы, а, например, украинские им и даром не нужны. В этой связи у меня лично возникли подозрения насчет бывшего санитара Онищенко в связи с его чуждой русскому уху фамилией: уж не является ли он тем самым боевым вирусом иностранного происхождения… Потом, правда, спохватился, что не мне, с моей-то иностранной фамилией, подозревать человека, который многолетней борьбой с вражеской едой доказал свой патриотизм.

На фоне этих оглушительных разоблачений комариным писком звучали оправдания компании «Инвитро», что они, мол, вовсе не иностранные, а самые что ни на есть российские, поскольку основаны россиянами: врачом Александром Островским и биохимиком Алексеем Мошкиным. А также, что никому сокровенные биоматериалы не передавали, а всю мочу и кал, сданные россиянами, бережно хранят на территории РФ и жадных до чужого добра иностранцев к ним и близко не подпускают! Еще менее убедительными были объяснения ученых, которые утверждали, что никакого биологического оружия, способного отличить россиянина от представителя иной страны, не бывает, поскольку все народы так перемешаны, что любой боевой вирус сойдет с ума, пытаясь отыскать нужную цель в этом современном генетическом Вавилоне…

Все эти отговорки и отмазки бесполезны. В голове Путина, которая уже давно была подготовлена к восприятию любой чертовщины конспирологическими докладами своих коллег из ФСБ, теперь прочно обосновался боевой вирус «Онищенко». Президент и его Госдума готовы к новым темным векам Средневековья, полное наступление которых произойдет после 18.03.18. Россияне, кажется, тоже не против…

Игорь Яковенко, ej.ru