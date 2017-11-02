Купоны, «зайчики» и бумажные копейки: что происходило с деньгами в 90-е 2 2.11.2017, 9:31

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90-е не зря до сих пор называют «лихими».

Уж очень стремительными были перемены в это время, и на советских людей, живших в счастливом неведении много лет, свалилось в одночасье слишком много нового: демократия, реклама, доллары, свобода слова, открытые границы и т. д. Вот только денег катастрофически не хватало на сытую жизнь, которая, как выяснилось, не придет сама по себе на волне перемен, а потребует огромных усилий, а то и пересмотра прежних принципов. А страна наша с обретением самостоятельности и вовсе начинала жизнь с чистого листа. Вместе с ней - и наша денежная и банковская система, пишет kp.by.

Купоны как защита потребителя

Купоны ввели в Беларуси, чтобы иностранцы из бывших союзных республик не могли скупить у нас все товары, которые в белорусских магазинах были дешевле. Выдавали их только гражданам нашей страны. На листе размером с тетрадный печатались купоны разного номинала - 20, 50, 75, 100 рублей. В магазине продавец принимал у вас деньги и вырезал купоны на соответствующую сумму.

По талонам продавали и колготки, и обручальные кольца

Такую же защитную функцию выполняли и талоны. Без них в магазине нельзя было купить ни «стратегические» продукты (масло, сахар, водка и др.), ни промышленные товары. И то и другое просто на полках магазинов не лежало, поэтому надо было держать нос по ветру, чтобы вовремя оказаться в нужном месте, где что-то «дают», и занять очередь. Для покупки промтоваров всем выдали «Визитные карточки покупателя». Это был весьма серьезный документ - с фотографией владельца. По талонам в визитных карточках можно было купить и одежду, и бытовую технику. Но в строго определенном количестве. Кстати, тем, кто подавал в ЗАГС заявление на регистрацию брака, давали дополнительные талоны - на свадебные наряды и кольца. На рынке, где талоны не требовались, ассортимент был намного шире и интересней, но все стоило намного дороже.

Первые миллионеры

На дефиците люди предприимчивые хорошо зарабатывали. Продавалось все, что привозилось из-за границы. Бизнес «купи-продай» процветал и приносил большие деньги, которые новоявленные бизнесмены тратили по-разному: одни покупали себе красивую жизнь, другие вкладывали в недвижимость, производство, благодаря чему и стали впоследствии очень богатыми людьми.

Реклама как кино

В рекламе, которую показывали по телевизору в начале 90-х, попадались настоящие шедевры этого жанра. Реклама банков была сделана качественно и дорого. Один из банков и вовсе выдал целую эпопею с известными историческими персонажами. И фразы из этих роликов вроде «До первой звезды нельзя!» народ цитировал еще долго.

Раритетный банкомат, который находится в музее Беларусбанка, сегодня выдает только сувенирные купюры.

«Зайчики» - наши первые независимые деньги

В мае 1994 года постановлением Национального банка Беларуси была утверждена национальная валюта страны - белорусский рубль. Покупательная способность первое время не совпадала с цифрами на купюрах. Так, рублевая банкнота считалась как 10 рублей, пятирублевая - как 50. В августе 1994 года была проведена деноминация национальной валюты, и фактический номинал белорусских рублей сравнялся с заявленным достоинством банкнот.

Белорусские деньги сразу прозвали «зайчиками» из-за изображения представителей белорусской фауны на банкнотах достоинством до 100 рублей: белка, заяц, лось, волк, зубр. На более крупных банкнотах - 200 и 500 рублей, которые выпустили в 1992 году, уже были нарисованы виды Минска. Чуть позже появились купюры еще большего достоинства - 1000, 5000 и 20 000 рублей.

Бумажная копейка

Белорусская «белка» - банкнота достоинством 50 копеек с изображением белки - стала первой с 1920-х годов бумажной копейкой на территории бывшего Советского Союза.

Белорусы стали миллионерами

В 1995-м в обращение поступила 50-тысячная купюра, через год - 100-тысячная, а через несколько лет - банкноты достоинством 500 000, 1 000 000 и 5 000 000 рублей. С учетом инфляции это были совсем небольшие деньги. В конце марта 1995 года по официальному курсу Нацбанка один доллар стоил 11 600 белорусских рублей.

Монета в честь ООН

С середины 90-х Нацбанк начал вводить в обращение памятные монеты. Одной из первых была монета номиналом в 1 рубль, посвященная 50-летию ООН. Чеканили их в Лондоне, на королевском монетном дворе Royal Mint.

Первый банкомат выдавал только валюту

Первый банкомат появился в Беларуси осенью 1996 года. Выдавал он только валюту. Постепенно банкоматов стало больше, и лишь через пару лет их настроили на выдачу белорусских рублей. Но первые банкоматы могли только выдавать деньги и информировать об остатке на счете. Пользоваться банковской карточкой в то время было не всем по карману - ее обслуживание стоило около 100 долларов в год.