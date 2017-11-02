Почему Кобяков не завалит мировые рынки белорусскими товарами? 7 2.11.2017, 9:42

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Андрей Кобяков

Фото: bymedia.net

О каком вопросе умалчивается в «переговорах» Беларуси с Евросоюзом.

Премьер-министр Андрей Кобяков рассчитывает на «скорое усиление позиций Беларуси в международной торговле после вступления в ВТО». Поможет ли это белорусской продукции «прорваться» на международные рынки?

Злотников: А так нам сказали: «Ну и катитесь отсюда!»

Экономист Леонид Злотников на примере объясняет zautra.by, какие преимущества могла бы иметь страна, будь она членом ВТО.

— В прошлом году возник спор: жлобинский завод обвинили в том, что он демпингует на рынках стран ЕС и США, — напоминает эксперт. — Если бы страна была членом ВТО, то эти обвинения можно было бы легко отбить. В этом случае собралась бы комиссия, которая тщательно рассматривала бы и анализировала ситуацию: а вдруг в самом деле здесь производство металла дешевле, чем в Германии, или низкие зарплаты, или более дешевая энергия? Но даже если бы эти обвинения в демпинге и не отбили бы, то та же Германия может после сказать: «Ну, повысьте цену вашей продукции на нашем рынке, и тогда мы вам разрешим продавать». А так нам сказали: «Демпингуете — ну так и катитесь отсюда!» Вот для чего нужно вступление в ВТО: чтобы отбивать претензии других стран, которые тоже пытаются не пускать чужую продукцию на свои рынки.

Между тем, в нынешних условиях, по мнению экономиста, вступление в ВТО мало что дает. Проблема заключается в том, что экономика нашей страны не является рыночной. Та же Россия не стала этого делать, пока не добилась признания как страны с рыночной экономикой. Это произошло только в 2012 году, хотя все документы были подписано и согласованы несколькими годами ранее.

— Особого смысла и особого эффекта от вступления в ВТО страны с нерыночной экономикой нет, — поясняет Леонид Злотников. — Какие могут быть у нас там перспективы? Да, это как бы престижно, вроде как бы все там, а мы не там. Опять же есть надежда, что легче будет торговать с другими, а то мы все посылаем этих дипломатов, чтобы они продали то в Африке, то в Южной Азии. Власти лелеют надежду. Но надо понимать, что надежда очень слабая. Даже при вступлении в ВТО для страны с нерыночной экономикой эта проблема вряд ли может решиться.