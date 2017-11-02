Госдеп США: Визовая лотерея грин-кард будет продолжаться 1 2.11.2017, 9:57

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Программа «Разнообразие за счет выдачи виз» не будет останавливаться, несмотря на критику со стороны Трампа.

Американские власти не приостанавливают на данном этапе программу визовой лотереи и не вносят в нее никаких изменений, несмотря на ее резкую критику президентом Дональдом Трампом в связи с терактом в Нью-Йорке. Об этом сообщила в среду официальный представитель Госдепартамента, передает tass.ru.

«В настоящее время не производится никаких изменений в программе «Разнообразие за счет выдачи виз», которая установлена законом. [За дальнейшей информацией на этот счет] мы направляем вас к заявлению Белого дома от 8 октября <…>», — сказала она.

Упомянутое дипломатом заявление, которое было распространено от имени пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, в частности, призывает к ликвидации лотереи, в рамках которой разыгрываются иммиграционные визы.

Многие иностранцы, принимающие участие в программе, «не имеют совершенно никаких связей с США, никаких особых навыков и ограниченное образование», говорилось в документе. В нем также отмечалось, что эта лотерея «уязвима для мошенничеств», что ее реализация «дорогостояща и отнимает много времени у Госдепартамента».

Сейчас американское внешнеполитическое ведомство, курирующее программу, проводит очередной этап этой лотереи — за 2019-й финансовый год. Прием заявок начался 18 октября, а завершиться должен 22 ноября; право на участие имеют в том числе граждане Узбекистана и всех других бывших советских республик.

Обвинения в совершении теракта в Нью-Йорке были официально предъявлены в среду в американском суде 29-летнему выходцу из Узбекистана Сайфулло Саипову. Министерство внутренней безопасности США уточнило, что он въехал в страну в 2010 году по иммиграционной визе, выигранной в лотерею.

Трамп ранее в среду подчеркнул, что американская администрация приступает к работе с конгрессом США в целях пересмотра и, возможно, полной отмены программы. «Сегодня я запускаю процесс отмены программы розыгрыша диверсификационных виз. Я планирую запросить конгресс немедленно инициировать процесс отмены этой программы», — сказал он. «Мы должны избавиться от лотерейной программы как можно скорее <…>», — добавил хозяин Белого дома.

Ежегодная лотерея по розыгрышу так называемых грин-карт — документов, дающих право на постоянное жительство и работу в США, а по прошествии пяти лет открывающих возможность для получения американского гражданства, проводится в соответствии с законом, который был принят в 1990 году.

Каждый финансовый год в ней разыгрываются 55 тыс. иммиграционных виз. Утверждается, что победители определяются методом случайной выборки компьютером. Каждая из имеющих право на участие в лотерее стран может получить не более 7% разыгрываемых виз.