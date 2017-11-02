БАТЭ, а когда мы будем делить наши деньги? 6 Сергей Южик, pressball.by

2.11.2017, 10:07

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Если штрафы за клуб теперь будут платить болельщики, то они же должны и прибыль от УЕФА между собой делить.

Разве не логично? Правда, делить будут не все, а только те, кто хорошо себя ведет. Возьмем, например, меня. Просто образец поведения на "Борисов-Арене": никуда не выбегал, ничего не кричал, петарды не бросал, не пил, не курил... Да я вообще туда даже не ездил! Уже принес БАТЭ как минимум 5000 евро. Разве не достоин такой человек и тысячи других белорусов доли денег от УЕФА? Избавили клуб от таких неприятностей. К тому же, мир не должен быть однополярным — если есть регрессный иск, то должен быть и прогрессный. Иначе не будет гармонии.

Вообще, надо подумать над такой идеей: билеты продавать, но на стадион болельщиков не пускать. УЕФА вообще носа не подточит! И на ОМОН тратиться не надо. Даже сиденья можно не мыть. Тишина, спокойствие, слышно пение птиц из соседнего леса и звуки марширующих по плацу солдат в Печах. Идиллия. И как многократно возрастет прибыль!

Конечно, как честный человек, обещаю все деньги перечислить на творение блага. Тем более, что далеко ходить не надо. Недалеко от меня стадион "Торпедо", который скоро рухнет, в соседнем детском садике недавно погас фонарь и вечером там страшно, да и плитку на дорожке через двор последний раз меняли еще во времена СССР. Да были б деньги, я б такой город-сад устроил в отдельно взятом микрорайоне! И другие болельщики меня поддержат — это ж какая польза нашему государству, а не какому-то Тайланду, где футболисты просадят премии в отпуске.

Ну так как, Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги?

Сергей Южик, pressball.by