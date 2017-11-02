Чего ожидать белорусскому бизнесу от нового указа о контролерах 2.11.2017, 10:38

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Новый указ лишь внешне изменит законодательство, но не по сути.

С 1 января 2018 года государство продекларировало существенное изменение порядка проведения государственного контроля. Новации государственного контроля введены Указом № 376 от 16 октября 2017 года “О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности”. Все нововведения о государственном контроле можно условно подразделить на следующие категории: либеральные и технические, пишет «Белрынок».

К техническим изменениям следует отнести такие изменения законодательства, которые лишь внешне изменяют законодательство, но не по сути. По факту технические новации лишь узаконивают или систематизируют действующие правовые нормы, или просто меняют местами абзацы в указе.

В свою очередь либеральные новации направлены не только на внешнее изменение норм законодательства, но и меняют правовые подходы и экономическую суть государственного контроля. Наглядно различие между техническими и либеральными новациями можно проследить на следующих примерах.

Список контролеров

Так, к техническим новациям следует отнести изменения, связанные с сокращением перечня государственных контролирующих органов. Данный перечень сокращен на 11 государственных учреждений, таких как: государственный комитет судебных экспертов, Белорусское республиканское общество спасения на водах, Республиканский центр по оздоровлению и санитарно-курортному лечению, Государственный комитет по науке и технологиям, Национальная академия наук, Министерство внутренних дел, Министерство лесного хозяйства, Министерство связи и информатизации, Министерство спорта и туризма, Министерство энергетики, органы, осуществляющие ведомственных контроль.

Все изменения белорусского законодательства идут по кругу и законодательство о государственном контроле здесь не исключение. Тенденцией последних лет было стремление объединить в одном нормативном документе весь государственный контроль, который есть в стране. После нескольких лет законодательных совершенствований оказалось, что контролирующих органов слишком много, аж 39 организаций. Это существенно усложняет работу предприятий, а значит отрицательно влияет на экономическую ситуацию в стране, поэтому их количество решили сократить.

Сокращение контролирующих структур пошло по двум направлениям. Во-первых, ряд организаций лишили права контроля. И это в целом правильно. Непонятно, как в перечень государственных контролирующих организаций можно было включать общественную организацию спасения на водах или научное учреждение Национальную академию наук, или ведомственный контроль коммерческих организаций, даже если они и имеют государственную собственность. В этой части законодательство о государственном контроле просто приведено к здравому смыслу.

Кроме того, государство пошло по пути сокращения сферы применения указа № 376 о государственном контроле. Так, например, включение Министерства внутренних дел и государственного комитета судебных экспертов было избыточным, так как их деятельность все равно была выведена из под сферы действия указа.

В целом следует отметить расширение перечня случаев государственного контроля, которые не подпадают под действие указа № 376. Если ранее перечень исключений состоял из 29 пунктов, то с 1 января 2018 года данный перечень расширен до 34 пунктов.

Так, перечень исключений дополнен: контрольными мероприятиями, проводимыми при реорганизации предприятий, мероприятиями для подтверждения устранения нарушений, выявленных в ходе ранее проведенных проверок или мониторинга, проверок восстановления предприятиями документов бухгалтерского и налогового учета по требованию налоговых органов и так далее.

Фактически данные нововведения в очередной раз доказали, что громоздкая система белорусского государственного контроля не может быть унифицирована и объединена в один нормативный документ. Государство хочет контролировать слишком много вопросов, а поэтому проще увеличить перечень исключений, чем отказаться от какого-либо необязательного для развития экономики и государства контроля.

Методы контроля

К техническим новациям следует отнести и введенные указом 376 методы государственного контроля. Так, с 1 января 2018 года государственный контроль может проводится в форме: выборочной проверки, внеплановой проверки, мероприятий технического характера и мер профилактического и предупредительного характера. К последним указом относятся мониторинги, разъяснительная работа, информирование субъектов хозяйствования, семинары, круглые столы и так далее.

Сразу же следует остановиться на такой форме государственного контроля, перекочевавшей из прошлой редакции указа, как информирование, разъяснительная работа, семинары и круглые столы. Данные формы работы с предприятиями противоречит самой сути экономического понятия “государственный контроль”. Контроль – это синоним слова проверка. А что проверяется контролерами при проведении семинаров или при информировании предприятий?

Не хочется верить в некомпетентность государственных служащих, составлявших указ, поэтому наверное контролирующие органы в ходе профилактических и предупредительных мер применяют особые методы контроля. Например, используют семинары для сбора проблемных вопросов, которые в дальнейшем будут проверяться в ходе выборочных проверок. Или может быть в ходе круглых столов контролеры отслеживают реакцию представителей предприятий на те или иные проблемные вопросы, чтобы понять стоит их проверять в ходе проверок или нет.

В любом случае бизнесу следует внимательно относится к перечню вопросов и информации, сообщаемой контролерам в ходе семинаров, круглых столов и прочих мероприятий, проводимых в рамках мер профилактического и предупредительного характера. Любая “лишняя информация” может быть использована против предприятия, что необходимо учитывать при любом формате общения с контролерами.

Выборочная или плановая проверка?

Что касается остальных форм контроля, то следует упомянуть о чисто лингвистической смене понятия плановых проверок на понятие выборочные проверки, что тоже является технической новацией. По экономической сути ничего кроме названия не поменялось. Как и ранее, будет составляться план теперь уже выборочных проверок. Сохранились и общие походы к порядку назначения и проведения проверок.

Внешнее различие заключается в том, что выборочная проверка может проводится не чаще одного раза в три года, а ранее плановые проверки в зависимости от степени риска могли проводится ежегодно. Хотя при назначении внеплановых проверок трехлетний срок не будет соблюдаться и для выборочных проверок.

Второе отличие состоит в том, что если ранее план проверок составлялся на основании групп риска, то теперь чиновникам дано поручение разработать новую методику оценки степени риска. Будет ли она действительно новой или поменяется только ее название и структура, как и большинство нововведений в указе 37?

На сегодняшний день известно, что включение предприятия и индивидуального предпринимателя в список выборочных проверок будет производится в том числе и на основании ответов, полученных от предприятий по контрольному списку вопросов (чек-листу). Формы чек-листов, а также порядок их использования государственными контролирующими органами пока не утверждены, но уже сейчас можно сказать, что чек-листы будут одним из основных источников информации для контролеров. Последнее требует внимательного отношения предприятий к порядку внесения информации в чек-листы.

Кроме того, при составлении плана выборочных проверок будет учитываться информация из аудиторских заключений (для организаций с обязательным аудитом), информация, полученная от органов уголовного преследования, предприятий, физических лиц и информация, полученная при осуществлении мер профилактического и предупредительного характера.

Последнее подтверждает ранее высказанную мысль о том, что контролирующие органы будут более часто использовать неформальную информацию, полученную из любых источников для формирования списка выборочных проверок. Поэтому бизнесу следует быть более внимательным, как при общении с контролирующими органами, так и при общении с бизнес-партнерами, а также собственными сотрудниками.

При этом включение предприятия в план выборочных проверок по сути будет означать наличие у контролеров информации о нарушениях на предприятии, будет являться косвенным доказательством виновности предприятия. В свою очередь качество информации контролеров и возможные наказания для бизнеса будут зависеть от самих предприятий, их умения отстаивать свои права.

Включение предприятия в план выборочных проверок не повод для пессимизма. Указ № 376 сохранил презумпцию невиновности предприятия, пока не будет доказано иное. Поэтому пока контролеры не докажут вину предприятия, предприятие считается невиновным. Хотя в современной белорусской правоприменительной практике зачастую все наоборот: бизнес доказывает свою невиновность, а не контролеры доказывают вину предприятия.